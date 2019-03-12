3,5 yıl önce Arda yüzünden olmamıştı... İlkay Gündoğan Barcelona'ya! - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri 3,5 yıl önce Arda yüzünden olmamıştı... İlkay Gündoğan Barcelona'ya!

3,5 yıl önce Arda yüzünden olmamıştı... İlkay Gündoğan Barcelona'ya!

Manchester City ile sözleşme yenilemeyen ve 'Bir sonraki kontratım, kariyerimin sonuna kadar nerede olacağımı belirleyebilir' açıklamalarıyla İngiliz kulübünü bir hayli terleteceği belli olan İlkay Gündoğan Barcelona'ya mı gidiyor? İşte detaylar...

12 Mart 2019 Salı 15:18 Güncelleme: 12.03.2019 15:32
3,5 yıl önce Arda yüzünden olmamıştı... İlkay Gündoğan Barcelona'ya!

İngiliz ekibi Manchester City forması giyen ve kulübüyle sözleşme yenilemeyen İlkay Gündoğan, İspanyol devi Barcelona yolunda...

GALERİ DEVAM EDİYOR
3,5 yıl önce Arda yüzünden olmamıştı... İlkay Gündoğan Barcelona'ya!

Hatırlanacağı gibi İlkay Gündoğan'ın bundan 3,5 sene önce de adı Barcelona ile anılmış fakat transfere Arda Turan engel olmuştu.

3,5 yıl önce Arda yüzünden olmamıştı... İlkay Gündoğan Barcelona'ya!

Katalan devinin kapısından daha önce kapısından dönen ve dönemin hocası Luis Enrique'nin Arda Turan ısrarı nedeniyle Barcelona forması giyemeyen İlkay Gündoğan'ın bu sefer La Liga'da boy gösterecek.

3,5 yıl önce Arda yüzünden olmamıştı... İlkay Gündoğan Barcelona'ya!

Deneyimli teknik direktör Ernesto Valverde'nin de bu transferi çok istediği bildirildi.

G.SARAY EFSANESİ F.BAHÇELİ İSMİ BOMBALADI! HABERİ OKUMAK İÇİN TIKLAYIN...

3,5 yıl önce Arda yüzünden olmamıştı... İlkay Gündoğan Barcelona'ya!

Borussia Dortmund'da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çeken ve Barcelona'ya transfer olacakken dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu ile Luis Enrique arasında yaşanan 'İlkay-Arda Turan' krizi yaşanmıştı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN