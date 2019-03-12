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3,5 yıl önce Arda yüzünden olmamıştı... İlkay Gündoğan Barcelona'ya!
Manchester City ile sözleşme yenilemeyen ve 'Bir sonraki kontratım, kariyerimin sonuna kadar nerede olacağımı belirleyebilir' açıklamalarıyla İngiliz kulübünü bir hayli terleteceği belli olan İlkay Gündoğan Barcelona'ya mı gidiyor? İşte detaylar...
12 Mart 2019 Salı 15:18
Güncelleme: 12.03.2019 15:32
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İngiliz ekibi Manchester City forması giyen ve kulübüyle sözleşme yenilemeyen İlkay Gündoğan, İspanyol devi Barcelona yolunda...
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Hatırlanacağı gibi İlkay Gündoğan'ın bundan 3,5 sene önce de adı Barcelona ile anılmış fakat transfere Arda Turan engel olmuştu.
Katalan devinin kapısından daha önce kapısından dönen ve dönemin hocası Luis Enrique'nin Arda Turan ısrarı nedeniyle Barcelona forması giyemeyen İlkay Gündoğan'ın bu sefer La Liga'da boy gösterecek.
Deneyimli teknik direktör Ernesto Valverde'nin de bu transferi çok istediği bildirildi.
Borussia Dortmund'da oynadığı futbolla Avrupa devlerinin ilgisini çeken ve Barcelona'ya transfer olacakken dönemin başkanı Josep Maria Bartomeu ile Luis Enrique arasında yaşanan 'İlkay-Arda Turan' krizi yaşanmıştı.