Dünyanın en iyi futbolcularını aynı takımda izleyemesek de aynı oyunu oynarken görebiliyoruz. İşte video oyun bağımlısı futbolcular...
5 Aralık 2018 Çarşamba, 21:03:19
Güncelleme: 21:05:46
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ANDREA PIRLO | Dünya Kupası'na uzanmadan bir gün önce odasında sadece Playstation oynayan Pirlo'nun nasıl bir oyun sevdalısı olduğunu şu sözlerinden anlıyoruz: ''Tekerlekten sonra en büyük icat Playstation'dır''
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LIONEL MESSI | Barcelona'nın süperstarı Messi'yi Camp Nou'da izlemek sizin için şimdilik hayal olabilir. Ancak gününün çoğunu FIFA oynarken geçiren Arjantinli ile Ultimate Team'de karşılaşmış olabilirsiniz.
ZLATAN IBRAHIMOVIC | Kardeşinin yaptığı Twitch yayınına katılan Ibrahimovic, nasıl sıkı bir Fortnite oyuncusu olduğunu oyunseverlere gösterdi.
OUSMANE DEMBELE | Barcelona'nın genç yıldızı oyun dünyasına kendisini fazla kaptıranlardan. Öyle ki Dembele, sabah saatlerine kadar oyun oynadığı için takım idmanlarını kaçıracak duruma gelmiş.
BATUHAN KARADENİZ | Türk futbolunun 'Tutunamayanlar'ından olan Batuhan, tam bir oyun sevdalısı. Kadro dışı kaldığı dönemlerde sadece Knight Online oynayan Batuhan, bu yazın başında Twitch yayınlarına da başladı.