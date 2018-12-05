Oyun bağımlısı futbolcular! - Galeri - Fotomaç
05 Aralık 2018, Çarşamba
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Oyun bağımlısı futbolcular!

Dünyanın en iyi futbolcularını aynı takımda izleyemesek de aynı oyunu oynarken görebiliyoruz. İşte video oyun bağımlısı futbolcular...

5 Aralık 2018 Çarşamba, 21:03:19 Güncelleme: 21:05:46
Oyun bağımlısı futbolcular!

ANDREA PIRLO | Dünya Kupası'na uzanmadan bir gün önce odasında sadece Playstation oynayan Pirlo'nun nasıl bir oyun sevdalısı olduğunu şu sözlerinden anlıyoruz: ''Tekerlekten sonra en büyük icat Playstation'dır''

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Oyun bağımlısı futbolcular!

LIONEL MESSI | Barcelona'nın süperstarı Messi'yi Camp Nou'da izlemek sizin için şimdilik hayal olabilir. Ancak gününün çoğunu FIFA oynarken geçiren Arjantinli ile Ultimate Team'de karşılaşmış olabilirsiniz.

Oyun bağımlısı futbolcular!

ZLATAN IBRAHIMOVIC | Kardeşinin yaptığı Twitch yayınına katılan Ibrahimovic, nasıl sıkı bir Fortnite oyuncusu olduğunu oyunseverlere gösterdi.

Oyun bağımlısı futbolcular!

OUSMANE DEMBELE | Barcelona'nın genç yıldızı oyun dünyasına kendisini fazla kaptıranlardan. Öyle ki Dembele, sabah saatlerine kadar oyun oynadığı için takım idmanlarını kaçıracak duruma gelmiş.

Oyun bağımlısı futbolcular!

BATUHAN KARADENİZ | Türk futbolunun 'Tutunamayanlar'ından olan Batuhan, tam bir oyun sevdalısı. Kadro dışı kaldığı dönemlerde sadece Knight Online oynayan Batuhan, bu yazın başında Twitch yayınlarına da başladı.

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