Ne yaptın Ronaldo! Futboldan men tehlikesi...

Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo futboldan men tehlikesi ile karşı karşıya geldi. İtalya Ligi'nde Juventus'un Milan'ı konuk ettiği maçta 55. dakikada teknik direktör Sarri tarafından oyundan alınan yıldız futbolcu bu kararı beğenmemiş ve hocasına tepki olarak direkt soyunma odasına yönelmişti. Cristiano Ronaldo 2 yıl süre ile futboldan uzak kalma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. İşte Juventus - Milan maçında ve sonrasında yaşananlar ve Ronaldo'yu bekleyen büyük tehlike...

11 Kasım 2019 Pazartesi 18:44 Güncelleme: 11.11.2019 18:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





