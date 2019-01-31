Nantes taraftarı Emiliano Salayı unutmadı - Fotomaç
31 Ocak 2019, Perşembe
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Nantes taraftarı Emiliano Sala'yı unutmadı

Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Nantes, son lig maçında kaybolan uçakta bulunan eski futbolcusu Arjantinli Emiliano Sala'yı unutmadı.
31 Ocak 2019 Perşembe, 12:24:40 Güncelleme: 12:25:52
Nantes taraftarı Emiliano Salayı unutmadı

Son olarak İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nin (AAIB), Fransa kıyılarında bulunan koltuk parçalarının kayıp uçağa ait olabileceği açıklamasını yaptığı olayın yankıları sürerken, Nantes taraftarı ve futbolcuları uçakta yer alan Sala için kenetlendi.

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Nantes taraftarı Emiliano Salayı unutmadı

Beaujoire Stadı'nda konuk ettikleri Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldıkları lig karşılaşması öncesi Sala'nın forma giydiği maçların videosunu paylaşan Nantes'ın tribünlerinde, Arjantin bayrakları açıldı ve tezahüratlar yapıldı.

Nantes taraftarı Emiliano Salayı unutmadı

İki takımın futbolcuları ise maça hazırlanırken 28 yaşındaki futbolcunun fotoğrafının altında "Seni seviyoruz Emi" mesajı yazan formalar giydi. Karşılaşmaya ise umudu simgeleyen yeşil pazubendiyle çıkıldı.

Nantes taraftarı Emiliano Salayı unutmadı

Mücadelenin 9. dakikasında oyun durdurulurken, taraftarlar 1 dakika boyunca Sala için alkış tuttu. Nantes'ın teknik direktörü Vahid Halilhodzic ise bu anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

Nantes taraftarı Emiliano Salayı unutmadı

Mürettebatında Sala ve pilot David Ibbotson'ın yer aldığı uçak, 21 Ocak akşamı Fransa'nın Nantes şehrinden Galler'in başkenti Cardiff'e doğru seyir halindeyken, Manş Denizi üzerinde kaybolmuştu.

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