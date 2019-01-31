Nantes taraftarı Emiliano Sala'yı unutmadı

Son olarak İngiltere Hava Kazaları Soruşturma Birimi'nin (AAIB), Fransa kıyılarında bulunan koltuk parçalarının kayıp uçağa ait olabileceği açıklamasını yaptığı olayın yankıları sürerken, Nantes taraftarı ve futbolcuları uçakta yer alan Sala için kenetlendi.