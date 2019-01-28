Emre Moru resmen istediler! Süper Lig devinden transfer bombası... - Fotomaç
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Emre Mor'u resmen istediler! Süper Lig devinden transfer bombası...
La Liga ekiplerinden Celta Vigo forması giyen Emre Mor geçtiğimiz günlerde kulübü tarafından transfer listesine konmuştu. Süper Lig devinin Emre Mor için teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
28 Ocak 2019 Pazartesi, 18:01:18
Güncelleme: 18:01:53
Ve Emre Mor bombası patlıyor! La Liga ekiplerinde Celta Vigo'da forma giyen milli yıldız Emre Mor için sıcak saatler yaşanıyor...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Genç yıldız hocası tarafından kadroda düşünülmeyen isimler arasında başta gelirken tekliflere açık bir şekilde beklemeye geçmişti.
Milliyetin haberine göre; Galatasaray sürpriz bir hamleyle milli futbolcu Emre Mor için La Liga ekibi Celta Vigo'ya kiralama teklifi yaptı.
İspanyol ekibinde kadro dışı kalan genç futbolcu sarı-kırmızılı takımda oynamayı çok istiyor. Kulüpler arasında son detaylar konuşuluyor.
O TAHTADA EMRE MOR YAZIYOR
Galatasaray yönetimi Mustafa Cengiz önderliğinde dün gece saatlerinde teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarınında da katılımıyla transfer toplantısı yapmıştı.