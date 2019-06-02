Mohamed Salah'a büyük şok! Finali kazandı ama... - Fotomaç
02 Haziran 2019, Pazar
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Mohamed Salah'a büyük şok! Finali kazandı ama...

UEFA'nın ''teknik gözlemcilerin'' oylarıyla Şampiyonlar Ligi'nde belirlediği en iyi kadro açıklandı. Buna göre Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın kadroda yer almaması dikkat çekti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde yılın kadrosu...
2 Haziran 2019 Pazar 19:18
Mohamed Salah'a büyük şok! Finali kazandı ama...


UEFA, teknik gözlemcilerin verdiği oylardan oluşan 2018/19 Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi takımını duyurdu.

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Mohamed Salah'a büyük şok! Finali kazandı ama...

UEFA'nın belirlediği kadroda Mohamed Salah'ın yer almaması dikkat çekti.

Mohamed Salah'a büyük şok! Finali kazandı ama...

Öte yandan kadroda finalist Tottenham'dan Lloris, Christian Eriksen, ve Güney Koreli yıldız Heung-min Son'a kadroda yer verilmedi.

Mohamed Salah'a büyük şok! Finali kazandı ama...

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YILIN KADROSU...

Mohamed Salah'a büyük şok! Finali kazandı ama...

ALISSON

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