UEFA'nın ''teknik gözlemcilerin'' oylarıyla Şampiyonlar Ligi'nde belirlediği en iyi kadro açıklandı. Buna göre Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın kadroda yer almaması dikkat çekti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde yılın kadrosu...
2 Haziran 2019 Pazar 19:18
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UEFA, teknik gözlemcilerin verdiği oylardan oluşan 2018/19 Şampiyonlar Ligi'nde yılın en iyi takımını duyurdu.
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UEFA'nın belirlediği kadroda Mohamed Salah'ın yer almaması dikkat çekti.
Öte yandan kadroda finalist Tottenham'dan Lloris, Christian Eriksen, ve Güney Koreli yıldız Heung-min Son'a kadroda yer verilmedi.