Mohamed Salah'a büyük şok! Finali kazandı ama...

UEFA'nın ''teknik gözlemcilerin'' oylarıyla Şampiyonlar Ligi'nde belirlediği en iyi kadro açıklandı. Buna göre Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah'ın kadroda yer almaması dikkat çekti. İşte Şampiyonlar Ligi'nde yılın kadrosu...

2 Haziran 2019 Pazar 19:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





