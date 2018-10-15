Milli Takımda yeni tartışma: Lucescu gitsin kim gelsin?

Milli Takım'da yeni tartışma: 'Lucescu gitsin kim gelsin?'
A Milli Takım'ın Rusya'ya karşı aldığı 2-0'lık yenilginin ardından hedef tahtasında yine Mircea Lucescu vardı.
15 Ekim 2018 Pazartesi, 10:28:13
Güncelleme: 10:31:04
BU GALERİYİ PAYLAŞ
TEPKİNİN ODAĞINDAKİ İSİM LUCESCU
73 yaşındaki teknik adamın yanlış kadro tercihleri, oyuna yaptığı müdahalelerin sonuçsuz kalması ve sürekli eleştirilerde bulunması, kamuoyu tarafından tepki çekti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
UEFA Uluslar Ligi'nde de grup liderliği şansının yitirilmesiyle birlikte Lucescu'nun koltuğu da sallanmaya başladı. A Milli Takım'la çıktığı 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik, 6 yenilgi alan Lucescu, son 6 maçta ise sadece deplasmanda İsveç'i yenebildi.
Alınan kötü sonuçların ardından spor yorumcuları ve futbolseverler Lucescu'nun yerine yeni bir teknik direktör geleceği görüşünde birleşti. İşte ortaya atılan isimler ve ihtimalleri:
AYKUT KOCAMAN - %75
Daha önce Milli Takım'ı çalıştırmak istediğini açıkça söylemişti. Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, EURO 2020 elemeleri başladığında takımın başında olabileceğini iddia etti. Bir başka futbol yorumcusu Mehmet Demirkol ise Aykut Kocaman'ın bu görev için doğru isim olmadığını belirtti.
ERSUN YANAL -%50
Fenerbahçeli taraftarlar ile birlikte Milli Takım'a gönül verenler de onu takımın başına görmek istiyor. 2004-2005 yılı arasında A Milli Takımı çalıştıran ve 10 maça çıkan Yanal 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Yanal döneminde sdecce Beyaz Rusya (hazırlık maçı) ve Ukrayna'ya yenilmiştik. O dönem kadroya alınmayan oyuncuların kulis çalışmaları sonucu Yanal'la yollar ayrılmıştı.