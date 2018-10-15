Milli Takımda yeni tartışma: Lucescu gitsin kim gelsin?

ERSUN YANAL -%50

Fenerbahçeli taraftarlar ile birlikte Milli Takım'a gönül verenler de onu takımın başına görmek istiyor. 2004-2005 yılı arasında A Milli Takımı çalıştıran ve 10 maça çıkan Yanal 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi almıştı. Yanal döneminde sdecce Beyaz Rusya (hazırlık maçı) ve Ukrayna'ya yenilmiştik. O dönem kadroya alınmayan oyuncuların kulis çalışmaları sonucu Yanal'la yollar ayrılmıştı.