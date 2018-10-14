Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı salladı! - Galeri - Fotomaç
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    14 Ekim 2018, Pazar
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    Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı salladı!

    A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde konuk olduğu Rusya'ya 2-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası etkisiz oyunuyla ve yaptığı hatalarla yoğun şekilde eleştirilen isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.
    14 Ekim 2018 Pazar, 21:34:38 Güncelleme: 21:44:05
    Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı salladı!

    Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren milli yıldıza sert eleştiriler yapıldı. İşte o paylaşımlar:

    -Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da her maç banko 11 oynamasına bi tek ben mi anlam veremiyorum?

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    Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı salladı!

    -Hakan Çalhanoğlu tarihin en büyük overrated(abartılan) futbolcusudur.

    Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı salladı!

    -Hakan Calhanoğlu bomboş topçu. Bu haliyle nasıl Milan da oynuyor valla şaşırıyorum.

    Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı salladı!

    -Hakan Çalhanoğlu efe oyununda gösterdiği kaliteli performansı bir türlü futbolda başaramadı.

    Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı salladı!
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