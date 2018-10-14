A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde konuk olduğu Rusya'ya 2-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası etkisiz oyunuyla ve yaptığı hatalarla yoğun şekilde eleştirilen isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.
14 Ekim 2018 Pazar, 21:34:38
Güncelleme: 21:44:05
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Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren milli yıldıza sert eleştiriler yapıldı. İşte o paylaşımlar:
-Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'da her maç banko 11 oynamasına bi tek ben mi anlam veremiyorum?
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-Hakan Çalhanoğlu tarihin en büyük overrated(abartılan) futbolcusudur.
-Hakan Calhanoğlu bomboş topçu. Bu haliyle nasıl Milan da oynuyor valla şaşırıyorum.
-Hakan Çalhanoğlu efe oyununda gösterdiği kaliteli performansı bir türlü futbolda başaramadı.