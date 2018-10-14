Hakan Çalhanoğlu sosyal medyayı salladı!

A Milli Futbol Takımı'mız, UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde konuk olduğu Rusya'ya 2-0 kaybetti. Karşılaşma sonrası etkisiz oyunuyla ve yaptığı hatalarla yoğun şekilde eleştirilen isim ise Hakan Çalhanoğlu oldu.

14 Ekim 2018 Pazar, 21:34:38 Güncelleme: 21:44:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





