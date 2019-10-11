Milli Takım sahneye çıkıyor! İşte Güneş'in ilk 11'i
H Grubu'nun 15 puanlı lideri A Milli Futbol Takımı'mız, Kadıköy'de sahneye çıkıyor. Maçı kazanıp zirvede kalmak ve Fransa'ya korku salmak istiyoruz. İşte teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk maçı ilk 11'i...
11 Ekim 2019 Cuma 07:53
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2020Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerde başarılı şekilde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, bugün 21.45'te Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlıyor.
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Grupta topladığı 15 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlılarımız, rakibini devirerek Fransa maçına güçlü şekilde çıkmak istiyor.
Grubun diğer maçında İzlanda-Fransa karşılaşmasında çıkacak olası beraberlik sonucu, bizim de galibiyetimizle gruptan çıkma adına büyük avantaj sağlayacak.
TIKLIM TIKLIM OLACAK AMilli Takımı'mızın Arnavutluk maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.
Gruptaki 6 maçın 5'ini kazanan kırmızı-beyazlılar, tek yenilgisini deplasmanda İzlanda'ya karşı almıştı. Fransa'yı 2-0 yendiğimiz için ikili averajla Horozlar'ın önünde bulunuyoruz.