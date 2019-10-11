Milli Takım sahneye çıkıyor! İşte Güneş'in ilk 11'i - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
11 Ekim 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Milli Takım sahneye çıkıyor! İşte Güneş'in ilk 11'i

Milli Takım sahneye çıkıyor! İşte Güneş'in ilk 11'i

H Grubu'nun 15 puanlı lideri A Milli Futbol Takımı'mız, Kadıköy'de sahneye çıkıyor. Maçı kazanıp zirvede kalmak ve Fransa'ya korku salmak istiyoruz. İşte teknik direktör Şenol Güneş'in Arnavutluk maçı ilk 11'i...
11 Ekim 2019 Cuma 07:53
Milli Takım sahneye çıkıyor! İşte Güneş'in ilk 11'i

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerde başarılı şekilde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, bugün 21.45'te Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli Takım sahneye çıkıyor! İşte Güneş'in ilk 11'i

Grupta topladığı 15 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlılarımız, rakibini devirerek Fransa maçına güçlü şekilde çıkmak istiyor.

Milli Takım sahneye çıkıyor! İşte Güneş'in ilk 11'i


Grubun diğer maçında İzlanda-Fransa karşılaşmasında çıkacak olası beraberlik sonucu, bizim de galibiyetimizle gruptan çıkma adına büyük avantaj sağlayacak.

Milli Takım sahneye çıkıyor! İşte Güneş'in ilk 11'i

TIKLIM TIKLIM OLACAK
A Milli Takımı'mızın Arnavutluk maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Milli Takım sahneye çıkıyor! İşte Güneş'in ilk 11'i

Gruptaki 6 maçın 5'ini kazanan kırmızı-beyazlılar, tek yenilgisini deplasmanda İzlanda'ya karşı almıştı. Fransa'yı 2-0 yendiğimiz için ikili averajla Horozlar'ın önünde bulunuyoruz.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN