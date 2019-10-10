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FIFA 20'de en iyi penaltıcılar belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...
FIFA 20'de en iyi penaltıcılar belli oldu! Süper Lig'den 1 isim...
EA Sports'un popüler oyunu FIFA 20'de en iyi penaltı kullanan 20 oyuncu belli oldu. Ayrıyeten Süper Lig'den bir isim de bu listeye dahil oldu. İşte FIFA 20'nin en iyi penaltıcıları...
10 Ekim 2019 Perşembe 20:05
Güncelleme: 10.10.2019 20:17
FIFA 20'nin en iyi penaltıcıları belli oldu. İşte en yüksek reytinge sahip penaltıcılar...
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