Milli maçtan sonra Lucescu'ya flaş sözler!

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi. Dilmen'in Milli Takımımızın eski teknik direktörü Lucescu için söylediği sözler uzun süre tartışılacak cinstendi.
9 Haziran 2019 Pazar 10:13
Güncelleme: 09.06.2019 10:13
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in Milli Takımımızla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde;
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Şenol hoca birkaç gündür şunu söylüyor, kaybedecek bir şeyimiz yok. Rakibimiz İzlanda diye katılmadığım bir söz var.
Fransa grubun favorisi ama 7 maçımız kaldı. 9 puanımız cebimizde. 2 Andorra maçlarını falan koyduğumuzda, daha 4'te 1'i oynanmışken gideceğimizi düşünüyorum.
Sadece 9 puan, çocukların muazzam mücadelesinden dolayı söylemiyorum.
Bu kadroda bugün, yedeklerle birlikte geniş havuzumuzda, bırakın 2020'ye, 2024 elemelerinde oynayacak oyuncularımız var. Çift hanelere gelmemiş milli takım oyuncularımız var.