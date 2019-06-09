Milli maçtan sonra Lucescu'ya flaş sözler! - Fotomaç
09 Haziran 2019, Pazar
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Milli maçtan sonra Lucescu'ya flaş sözler!

Rıdvan Dilmen, A Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı NTV'de değerlendirdi. Dilmen'in Milli Takımımızın eski teknik direktörü Lucescu için söylediği sözler uzun süre tartışılacak cinstendi.

9 Haziran 2019 Pazar 10:13 Güncelleme: 09.06.2019 10:13
Milli maçtan sonra Lucescu'ya flaş sözler!

Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen'in Milli Takımımızla ilgili değerlendirmeleri şu şekilde;

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Milli maçtan sonra Lucescu'ya flaş sözler!

Şenol hoca birkaç gündür şunu söylüyor, kaybedecek bir şeyimiz yok. Rakibimiz İzlanda diye katılmadığım bir söz var.

Milli maçtan sonra Lucescu'ya flaş sözler!

Fransa grubun favorisi ama 7 maçımız kaldı. 9 puanımız cebimizde. 2 Andorra maçlarını falan koyduğumuzda, daha 4'te 1'i oynanmışken gideceğimizi düşünüyorum.

Milli maçtan sonra Lucescu'ya flaş sözler!

Sadece 9 puan, çocukların muazzam mücadelesinden dolayı söylemiyorum.

Milli maçtan sonra Lucescu'ya flaş sözler!

Bu kadroda bugün, yedeklerle birlikte geniş havuzumuzda, bırakın 2020'ye, 2024 elemelerinde oynayacak oyuncularımız var. Çift hanelere gelmemiş milli takım oyuncularımız var.

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