Maç sonu açıklamalarda bulunan Antoine Griezmann hatanın kendilerinde olduğunu itiraf ederek, "Soyunma odasında nasıl kaybettiğimizi konuşuyorduk ama açıklaması çok zor. Onlar bizden çok daha iyiydi. Karşılarında hiçbir şey yapamadık" ifadelerini kullandı.