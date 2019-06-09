2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri maçında A Milli Futbol Takımı son dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta liderliğe yükseldi. Dünyaca ünlü forvetleri olan Fransa Milli Takımı'nın maç sonu istatistiği ise şaşkına çevirdi.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
9 Haziran 2019 Pazar 09:41
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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 elemeleri kapsamında Konya'da karşılaştığı Fransa'yı 2-0 mağlup ederek grupta önemli bir avantajı ele geçirmiş oldu.
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Mücadelenin başından sonuna üstün oynayan taraf olan ay-yıldızlılar, Fransız kaleci Hugo Lloris'in iyi performansı nedeniyle sayısız fırsat yakalamasına rağmen farkı açamadı.
Öte yandan maç bitiminde, son dünya şampiyonu Fransa adına dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü forvetleri olan Fransa Milli Takımı, A Milli Takım karşısında 10 yıldır ilk kez bir mücadeleyi şut çekemeden tamamladı.
Maç sonu açıklamalarda bulunan Antoine Griezmann hatanın kendilerinde olduğunu itiraf ederek, "Soyunma odasında nasıl kaybettiğimizi konuşuyorduk ama açıklaması çok zor. Onlar bizden çok daha iyiydi. Karşılarında hiçbir şey yapamadık" ifadelerini kullandı.