Fotomaç yazarları Türkiye - Fransa maçını yazdı!

Türkiye A Milli Futbol Takımımız son dünya şampiyonu Fransa karşısında tarih yazdı. Ay-yıldızlılar Konya'da karşılaştığı rakibine adeta sahayı dar etti. Türkiye, Fransa'yı Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder'in golleriyle 2-0 mağlup etti bir o kadar pozisyondan da yararlanamadı. Fotomaç yazarları bu tarihi maçı kaleme aldılar.
9 Haziran 2019 Pazar 08:34
Güncelleme: 09.06.2019 08:34
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Tarihi zafer | Serkan Korkmaz
Dün akşam Türk futbol tarihinin en önemli maçlarından birinden zaferle ayrıldık. Bu maç uzun yıllar konuşulacak ve öz güvenimizi yitirdiğimiz zamanlarda aklımıza gelerek içimizi serinletecek.
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Dün akşam dünya şampiyonunu yendik. Hem de son derece eli yüzü düzgün bir takımla pırıl pırıl, derli toplu bir futbolla başında da gerçek bir Türk futbol duayeni hocasıyla. Helal olsun...
Bizi Lucescu'lu kör kuyulardan çıkaran başta Şenol Hocama, 'gençleştirme gençleştirme' diye tutturanlar karşısında formasının hakkını veren Burak'a, Hasan Ali'ye, Türkiye'de yetişmiş Merih'e, Almanya'da yeşermiş Kaan'a, hepsine helal olsun.
Maç öncesi Fransa'nın tüm dünya tarafından favori gösterildiğine tanıklık ettik. Biz dahil herkes bir kez daha bu ülkenin futboldaki potansiyelini gördü.
En çok bizim ihtiyacımız vardı. Lucescu'lu dönemi unutmayın, daha dündü. Nasıl bir eziklik, nasıl bir öz güvensizlik ve nasıl bir gündemle top oynuyorduk hatırlayın.