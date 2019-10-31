Mesut Özil'in asisti Liverpool-Arsenal maçına damga vurdu!

İngiltere Lig Kupası Son 16'da Liverpool, Arsenal'ı konuk etti. 90 dakikası 5-5 sona eren tarihi maçta gülen taraf penaltı atışlarıyla Liverpool oldu. Tam 10 golün atıldığı karşılaşmaya Mesut Özil'in şık asisti damga vurdu. İşte tarihi maçta olay olan Mesut'un asisti ve karşılaşmadan kareler...
31 Ekim 2019 Perşembe 09:44
Güncelleme: 31.10.2019 10:10
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İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Arsenal'i konuk etti. Tarihe geçen inanılmaz maçta taraflar sahadan 5-5'lik beraberlikle ayrıldı.
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Asırlık Liverpool - Arsenal rekabetinin en gollü maçında Arsenal üstünlüklerini koruyamadı.
90+4'te Origi 5-5 ile skoru tayin etti ve penaltı atışlarına gidildi.
Liverpool 5'te 5 yaparken Arsenal'da Ceballos'un penaltısını Kelleher çıkardı ve 5-4'le penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselen taraf Liverpool oldu.
MESUT ÖZİL DAMGA VURDU
İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal'da, AshleyMaitland-Niles 54. dakikada Mesut Özil'in pasını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.