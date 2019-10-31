Mesut Özil'in asisti Liverpool-Arsenal maçına damga vurdu!

İngiltere Lig Kupası Son 16'da Liverpool, Arsenal'ı konuk etti. 90 dakikası 5-5 sona eren tarihi maçta gülen taraf penaltı atışlarıyla Liverpool oldu. Tam 10 golün atıldığı karşılaşmaya Mesut Özil'in şık asisti damga vurdu. İşte tarihi maçta olay olan Mesut'un asisti ve karşılaşmadan kareler...

31 Ekim 2019 Perşembe 09:44 Güncelleme: 31.10.2019 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





