Mesut Özil'in asisti Liverpool-Arsenal maçına damga vurdu! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
31 Ekim 2019, Perşembe
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Mesut Özil'in asisti Liverpool-Arsenal maçına damga vurdu!

İngiltere Lig Kupası Son 16'da Liverpool, Arsenal'ı konuk etti. 90 dakikası 5-5 sona eren tarihi maçta gülen taraf penaltı atışlarıyla Liverpool oldu. Tam 10 golün atıldığı karşılaşmaya Mesut Özil'in şık asisti damga vurdu. İşte tarihi maçta olay olan Mesut'un asisti ve karşılaşmadan kareler...
31 Ekim 2019 Perşembe 09:44 Güncelleme: 31.10.2019 10:10
Mesut Özil'in asisti Liverpool-Arsenal maçına damga vurdu!

İngiltere Lig Kupası'nda Liverpool, Arsenal'i konuk etti. Tarihe geçen inanılmaz maçta taraflar sahadan 5-5'lik beraberlikle ayrıldı.

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Mesut Özil'in asisti Liverpool-Arsenal maçına damga vurdu!

Asırlık Liverpool - Arsenal rekabetinin en gollü maçında Arsenal üstünlüklerini koruyamadı.

Mesut Özil'in asisti Liverpool-Arsenal maçına damga vurdu!

90+4'te Origi 5-5 ile skoru tayin etti ve penaltı atışlarına gidildi.

Mesut Özil'in asisti Liverpool-Arsenal maçına damga vurdu!

Liverpool 5'te 5 yaparken Arsenal'da Ceballos'un penaltısını Kelleher çıkardı ve 5-4'le penaltı atışlarıyla çeyrek finale yükselen taraf Liverpool oldu.

Mesut Özil'in asisti Liverpool-Arsenal maçına damga vurdu!

MESUT ÖZİL DAMGA VURDU

İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal'da, Ashley Maitland-Niles 54. dakikada Mesut Özil'in pasını gole çevirerek farkı 2'ye çıkardı.

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