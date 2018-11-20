Mesut Özilden Ronaldo itirafı!

Transferin bitmesine 11 saat kala, 2 Eylül 2013'te İngiltere yolunu tutan Mesut Özil, İngiliz gazetecilere konuşurken, Ronaldo'nun kendisi için "Özil'in satışı benim için kötü haber. Gol yollarında benim hareketlerimi en iyi anlayan kişi oydu. Özil'in satışından dolayı çok sinirlendim" dediğini aktardı.