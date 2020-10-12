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Merih Demiral çılgınlığı! Transfer teklifleri ve Fenerbahçe...
İtalya Serie A devi Juventus ve A Milli Futbol Takımı'mızın 'duvarı' Merih Demiral, Türkiye'nin Rusya ile oynadığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında kelimenin tam anlamıyla 'mükemmel' oynadı. Kenan Karaman'ın golünde asistini de yapan Merih Demiral için önemli gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
12 Ekim 2020 Pazartesi 10:50, Güncelleme 12.10.2020 10:53
Merih Demiral çılgınlığı! Transfer teklifleri ve Fenerbahçe...