GaleriFutbolDünyanın en pahalı kadroları açıklandı! İşte devlerle dolu liste
Dünyanın en pahalı kadroları açıklandı! İşte devlerle dolu liste
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), dünyanın en pahalı takımlarını listeledi. Raporda ilk 20 sırada yer alan 9 takımın Premier Lig'den olması dikkat çekti. Listede milli futbolcularımızın formasını giydiği takımlar da yer aldı. İşte dev kulüplerin olduğu o liste...
13 Ekim 2020 Salı 11:31
Dünyanın en pahalı kadroları açıklandı! İşte devlerle dolu liste