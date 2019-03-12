Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a - Fotomaç
12 Mart 2019, Salı
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Merih Demiral bombası! Alanya'dan Juventus'a

Türkiye'de Alanyaspor forması giyen Merih Demiral, Sassuolo'ya transfer olmuştu. Başarılı stoper için İtalya basınından bomba bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Merih için Juventus kulübünün devreye girdiği söyleniyor.
12 Mart 2019 Salı 22:29 Güncelleme: 12.03.2019 22:45
Merih Demiral bombası! Yeni takımı...
Merih Demiral bombası! Yeni takımı...

Ülkemizde Alanyaspor'da başarılı bir performans sergileyen Merih Demiral, İtalya Ligi'nin yolunu tutmuştu.

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Merih Demiral bombası! Yeni takımı...
Merih Demiral bombası! Yeni takımı...

Başarılı stoper, Serie A'da gösterdiği başarılı performansla Avrupa devlerinin gündemine girdi.

Merih Demiral bombası! Yeni takımı...
Merih Demiral bombası! Yeni takımı...

Sassuolo ile başarılı bir performans gösteren Merih Demiral, takımın değişilmez oyuncuları arasına girmeyi başardı.

Merih Demiral bombası! Yeni takımı...
Merih Demiral bombası! Yeni takımı...

Avrupa devlerinin radarına giren oyuncu için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

Merih Demiral bombası! Yeni takımı...
Merih Demiral bombası! Yeni takımı...

İşte detaylar;

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