Medipol Başakşehir Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı - Fotomaç
04 Şubat 2019, Pazartesi
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Medipol Başakşehir Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 15:56:35 Güncelleme: 15:58:07
Medipol Başakşehir Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışmaları ile çift kale maç yapıldığı belirtildi.

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Medipol Başakşehir Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Açıklamada, İstanbul ekibinin ligde Akhisarspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.

Medipol Başakşehir Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
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