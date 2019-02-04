Medipol Başakşehir Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarına başladı.
4 Şubat 2019 Pazartesi, 15:56:35
Güncelleme: 15:58:07
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Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda 5'e 2 top kapma, pas ve dar alan çalışmaları ile çift kale maç yapıldığı belirtildi.
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Açıklamada, İstanbul ekibinin ligde Akhisarspor ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolcuların ise yenilenme çalışması yaptığı ifade edildi.