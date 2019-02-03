Bu anlar ekrana yansımadı! Arda Turan ve Emre Belözoğlu... - Fotomaç
03 Şubat 2019, Pazar
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Bu anlar ekrana yansımadı! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 20. haftayı en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider tamamladı.

3 Şubat 2019 Pazar, 19:55:14 Güncelleme: 19:56:20
Bu anlar ekrana yansımadı! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor - Başakşehir maçında ekrana yansımayan anlarda Arda Turan ve Emre Belözoğlu olay oldu.

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Bu anlar ekrana yansımadı! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

İki futbolcu da 90 dakika boyunca göz hapsinde kaldı ve yaptıklarıyla hedef tahtasındaki isimlerdi...

Bu anlar ekrana yansımadı! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Akhisarsporlu taraftarlar, müsabaka boyunca top Medipol Başakşehirli Arda Turan'ın ayağına geldiğinde ıslık yağmuruna tutuldu.

Bu anlar ekrana yansımadı! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Taraftarlar, karşılaşmanın başında yaşanan bir pozisyon sonrası ise Emre Belözoğlu'nu protesto etmeye başladı.

Bu anlar ekrana yansımadı! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...

Hakem Hüseyin Göçek'e itirazda bulunmasının ardından Emre Belözoğlu, tepkilere maruz kaldı.

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