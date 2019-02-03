Bu anlar ekrana yansımadı! Arda Turan ve Emre Belözoğlu... - Fotomaç
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Bu anlar ekrana yansımadı! Arda Turan ve Emre Belözoğlu...
Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'u 3-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, 20. haftayı en yakın takipçisinin 8 puan önünde lider tamamladı.
3 Şubat 2019 Pazar, 19:55:14
Güncelleme: 19:56:20
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Akhisarspor - Başakşehir maçında ekrana yansımayan anlarda Arda Turan ve Emre Belözoğlu olay oldu.
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İki futbolcu da 90 dakika boyunca göz hapsinde kaldı ve yaptıklarıyla hedef tahtasındaki isimlerdi...
Akhisarsporlu taraftarlar, müsabaka boyunca top Medipol Başakşehirli Arda Turan'ın ayağına geldiğinde ıslık yağmuruna tutuldu.
Taraftarlar, karşılaşmanın başında yaşanan bir pozisyon sonrası ise Emre Belözoğlu'nu protesto etmeye başladı.
Hakem Hüseyin Göçek'e itirazda bulunmasının ardından Emre Belözoğlu, tepkilere maruz kaldı.