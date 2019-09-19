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Maç öncesi şok... Robinho kendini Roma kadrosundan çıkardı! Nedeni...
UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir, yıldız oyuncusu Robinho'yu İtalya'ya götürmedi. Brezilyalı futbolcunun önemli buluşma için Çizme'ye götürülmemesiyle ilgili olarak İtalyan basını, önemli bir iddiayı dile getirdi. İşte son dakika gelişmesinden ayrıntılar...
19 Eylül 2019 Perşembe 16:44
Güncelleme: 19.09.2019 16:44
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Roma maçı öncesi bir son dakika gelişmesi yaşandı...
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Robinho, Roma kafilesinde yer almadı ve bunun sakatlık ya da bir teknik tercih olmadığı ortaya çıktı.
İtalya'da hakkında çıkan bir mahkeme kararı nedeniyle Robinho, kendini kadrodan çıkardığı İtalya'ya gitmediği öğrenildi. İşte o kararın ayrıntıları...
Robinho için İtalyan yargısı, 2017'de tecavüz suçundan dokuz yıl hapis cezası kararı vermişti.
Yıldız futbolcunun bu mahkeme kararına itiraz ettiği ancak bunun henüz hükme kavuşmadığı için, riske girmek istemeyerek ülkeye ayak basmamayı tercih ettiği belirtildi.