Maç öncesi şok... Robinho kendini Roma kadrosundan çıkardı! Nedeni... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
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Maç öncesi şok... Robinho kendini Roma kadrosundan çıkardı! Nedeni...

UEFA Avrupa Ligi'nde Roma ile karşı karşıya gelecek olan Başakşehir, yıldız oyuncusu Robinho'yu İtalya'ya götürmedi. Brezilyalı futbolcunun önemli buluşma için Çizme'ye götürülmemesiyle ilgili olarak İtalyan basını, önemli bir iddiayı dile getirdi. İşte son dakika gelişmesinden ayrıntılar...

19 Eylül 2019 Perşembe 16:44 Güncelleme: 19.09.2019 16:44
Maç öncesi şok... Robinho kendini Roma kadrosundan çıkardı! Nedeni...

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Roma maçı öncesi bir son dakika gelişmesi yaşandı...

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Maç öncesi şok... Robinho kendini Roma kadrosundan çıkardı! Nedeni...

Robinho, Roma kafilesinde yer almadı ve bunun sakatlık ya da bir teknik tercih olmadığı ortaya çıktı.

Maç öncesi şok... Robinho kendini Roma kadrosundan çıkardı! Nedeni...

İtalya'da hakkında çıkan bir mahkeme kararı nedeniyle Robinho, kendini kadrodan çıkardığı İtalya'ya gitmediği öğrenildi. İşte o kararın ayrıntıları...

Maç öncesi şok... Robinho kendini Roma kadrosundan çıkardı! Nedeni...

Robinho için İtalyan yargısı, 2017'de tecavüz suçundan dokuz yıl hapis cezası kararı vermişti.

Maç öncesi şok... Robinho kendini Roma kadrosundan çıkardı! Nedeni...

Yıldız futbolcunun bu mahkeme kararına itiraz ettiği ancak bunun henüz hükme kavuşmadığı için, riske girmek istemeyerek ülkeye ayak basmamayı tercih ettiği belirtildi.

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