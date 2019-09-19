İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri merak ediliyor... Cengiz Ünder'in sakatlığı gerekçesiyle oynayamayacağı maçta kimler kadroda yer alacak ve formalarını terletecek? Peki, Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yeni transferlerden Mehmet Topal ve Martin Skrtel sahaya ilk 11'de çıkacak mı?