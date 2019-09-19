İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel... - Son dakika Süper Lig haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
19 Eylül 2019, Perşembe
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Haberler Galeri İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel...

İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel...

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele öncesi iki takımın ilk 11'leri merak ediliyor... Cengiz Ünder'in sakatlığı gerekçesiyle oynayamayacağı maçta kimler kadroda yer alacak ve formalarını terletecek? Peki, Medipol Başakşehir'de Arda Turan ile yeni transferlerden Mehmet Topal ve Martin Skrtel sahaya ilk 11'de çıkacak mı?

19 Eylül 2019 Perşembe 13:24 Güncelleme: 19.09.2019 13:34
İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel...

Merak edilen soruların yanıtı ve iki takımın sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri şu şekilde:

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İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel...

ROMA:

Pau Lopez

İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel...

Florenzi

İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel...

Mancini

İşte Roma - Medipol Başakşehir muhtemel ilk 11'leri! Arda Turan, Mehmet Topal, Skrtel...

Fazio

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