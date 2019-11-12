Juventus'ta Ronaldo depremi! Sarri sakat demişti

MİLLİ TAKIMDA VERİMLİ ÇALIŞTI!

Portekiz milli takımının Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı maçların kadrosunda yer alan Cristiano Ronaldo, antrenmanların tamamında herhangi bir sakatlık problemi yaşamadan verimli bir şekilde çalıştığı öğrenildi.