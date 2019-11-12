Juventus'ta Ronaldo depremi! Sarri sakat demişti

İtalya Serie A takımlarından Juventus'ta Ronaldo ile Sarri arasında yaşanan son gelişmeler polemiklerin artmasına neden oldu. Milan maçında oyundan alınan yıldız futbolcu hocasının kararına tepki gösterip stadyumu terketmişti. Juventus teknik direktörü Sarri, Ronaldo'nun ayağında sakatlık problemi olduğunu söylemişti.
12 Kasım 2019 Salı 20:06
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Juventus'taCristianoRonaldo polemiği sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ligde son oynanan Milan maçında Ronaldo'nun 55. dakikada oyundan alınması İtalyan medyasında büyük yankı uyandırırken, Portekizli futbolcunun maçın bitmesini beklemeden stattan ayrılması kafalarda soru işareti bırakmıştı.
Juventus Teknik Direktörü Sarri, Milan maçının ardından Ronaldo'nun 55. dakikada oyundan alınmasıyla ilgili gelen soruya Portekizli futbolcunun ayağında sakatlık problemi olduğunu söyledi.
Ancak Ronaldo'nun Portekiz milli takımında tüm antrenmanlarda yer alması kafalarda soru işareti bıraktı.
MİLLİ TAKIMDA VERİMLİ ÇALIŞTI! Portekiz milli takımının Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı maçların kadrosunda yer alan CristianoRonaldo, antrenmanların tamamında herhangi bir sakatlık problemi yaşamadan verimli bir şekilde çalıştığı öğrenildi.