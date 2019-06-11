İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!
A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda'nın konuğu olacak. Milli Takımımızın İzlanda'ya girişi sırasında yaşanan fırça polemiği yankılarını hala sürdürüyor. İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
11 Haziran 2019 Salı 17:27
Güncelleme: 11.06.2019 17:43
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Türkiye-İzlanda arasında yaşanan fırça polemiği sıcaklığını koruyor.
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Dün A Milli Futbol Takımımız kaptanı Emre Belözoğlu'na gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada fırça uzatılmıştı.
Bu hareket Türkiye'de büyük tepkiyle karşılanmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuğlu da Milli Takım kafilemizin havalimanında bekletilmesi konusuyla alakalı İzlandalı meslektaşıyla konuştu.
Çavuşoğlu "Önceden iki kez haber verilmesine rağmen yapılan muamele kabul edilemez" dedi.