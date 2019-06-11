İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı! - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!

A Milli Futbol Takımımız, Euro 2020 Elemeleri kapsamında İzlanda'nın konuğu olacak. Milli Takımımızın İzlanda'ya girişi sırasında yaşanan fırça polemiği yankılarını hala sürdürüyor. İzlanda Futbol Federasyonu Güvenlik Sorumlusu Vidir Reynisson konuyla alakalı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
11 Haziran 2019 Salı 17:27 Güncelleme: 11.06.2019 17:43
İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!

Türkiye-İzlanda arasında yaşanan fırça polemiği sıcaklığını koruyor.

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İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!

Dün A Milli Futbol Takımımız kaptanı Emre Belözoğlu'na gazetecilerin sorularını yanıtladığı sırada fırça uzatılmıştı.

İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!

Bu hareket Türkiye'de büyük tepkiyle karşılanmıştı.

İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuğlu da Milli Takım kafilemizin havalimanında bekletilmesi konusuyla alakalı İzlandalı meslektaşıyla konuştu.

İzlanda taraftarından olay yaratacak fırça kararı!

Çavuşoğlu "Önceden iki kez haber verilmesine rağmen yapılan muamele kabul edilemez" dedi.

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