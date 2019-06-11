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Bedelli askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri
Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, bedelli askerlik için 846 profesyonel futbolcunun başvurduğunu açıklamıştı. Ligin bitmesiyle futbolcular da birer birer askere gitmeye başladı.
11 Haziran 2019 Salı 09:24
Güncelleme: 11.06.2019 10:00
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Ligimizde top koşturan birçok isim dün itibariyle bedelli askerlik için teslim oldular.
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Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Milli takım kampında bulunan bazı futbolcular ise son maçların ardından birliklerine katılacak.
İşte bazı futbolcuların askerlik yapacağı yerler...