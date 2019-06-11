Bedelli askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri - Fotomaç
11 Haziran 2019, Salı
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Bedelli askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, bedelli askerlik için 846 profesyonel futbolcunun başvurduğunu açıklamıştı. Ligin bitmesiyle futbolcular da birer birer askere gitmeye başladı.
11 Haziran 2019 Salı 09:24 Güncelleme: 11.06.2019 10:00
Bedelli askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Ligimizde top koşturan birçok isim dün itibariyle bedelli askerlik için teslim oldular.

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Bedelli askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Fenerbahçeli futbolcular Alper Potuk, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan'ın fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bedelli askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Milli takım kampında bulunan bazı futbolcular ise son maçların ardından birliklerine katılacak.

Bedelli askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

İşte bazı futbolcuların askerlik yapacağı yerler...

Bedelli askerlik zamanı! İşte askerlik yapacak futbolcular ve yerleri

Alper Potuk / Burdur

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