İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
13 Kasım 2019, Çarşamba
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İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 9. maçında A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan İzlanda, İstanbul'a geldi. Birkaç gündür Antalya'da bulunan ve hazırlıklarını burada yaptığı kampla sürdüren İzlanda, 14.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı. İstanbul Havalimanı'nda yoğun güvenlik önlemleri altında otobüse binen İzlanda kafilesi, daha sonra konaklayacağı otele hareket etti.
13 Kasım 2019 Çarşamba 16:06
İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri kapsamında yarın karşılaşacağı İzlanda, İstanbul'a geldi.

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İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren mücadele öncesi bugün saat 17.30'da maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. İzlanda son antrenmanını ise 18.00'de yapacak.

İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

Türkiye - İzlanda karşılaşması yarın saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler

A Milli Takım maçtan en az 1 puanla ayrılması durumunda Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek.

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İzlanda Milli Takımı İstanbul'a geldi! İşte o görüntüler
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