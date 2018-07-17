İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
Gösterdikleri performansla yeni sezon öncesi değerlerini katlayan yıldızların yanı sıra büyük çöküş yaşayan önemli isimlerde dikkat çekti. İşte geçen sene Ocak ayından itibaren güncel piyasa değerlerinde büyük değişiklilik yaşanan isimler...
17 Temmuz 2018 Salı, 11:09:37
Güncelleme: 11:19:11
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İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
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20
PİYASA DEĞERİ ARTAN FUTBOLCULAR 10- Umut Bozok - Nîmes Olympique
Güncel Piyasa Değeri: 3 milyon Euro
Artış: 3 milyon Euro
İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
2
20
9- Emre Akbaba - Alanyaspor
Güncel Piyasa Değeri: 5,50 milyon Euro
Artış: 3,25 milyon Euro
İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
3
20
8- Okay Yokuşlu - Celta Vigo
Güncel Piyasa Değeri: 7,50 milyon Euro
Artış: 3,75 milyon Euro
İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
4
20
7- Enes Ünal - Villarreal
Güncel Piyasa Değeri: 8 milyon Euro
Artış: 5 milyon Euro
İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...