İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları... - Galeri - Fotomaç
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    17 Temmuz 2018, Salı
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    GALERİ

    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...

    Gösterdikleri performansla yeni sezon öncesi değerlerini katlayan yıldızların yanı sıra büyük çöküş yaşayan önemli isimlerde dikkat çekti. İşte geçen sene Ocak ayından itibaren güncel piyasa değerlerinde büyük değişiklilik yaşanan isimler...

    17 Temmuz 2018 Salı, 11:09:37 Güncelleme: 11:19:11
    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
    • 1
    • 20
    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...

    PİYASA DEĞERİ ARTAN FUTBOLCULAR
    10- Umut Bozok - Nîmes Olympique

    Güncel Piyasa Değeri: 3 milyon Euro

    Artış: 3 milyon Euro

    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
    • 2
    • 20
    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...

    9- Emre Akbaba - Alanyaspor

    Güncel Piyasa Değeri: 5,50 milyon Euro

    Artış: 3,25 milyon Euro

    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
    • 3
    • 20
    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...

    8- Okay Yokuşlu - Celta Vigo

    Güncel Piyasa Değeri: 7,50 milyon Euro

    Artış: 3,75 milyon Euro

    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
    • 4
    • 20
    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...

    7- Enes Ünal - Villarreal

    Güncel Piyasa Değeri: 8 milyon Euro

    Artış: 5 milyon Euro

    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...
    • 5
    • 20
    İşte piyasa değeri artan ve düşen Türk yıldızları...

    6- Abdülkadir Ömür - Trabzonspor

    Güncel Piyasa Değeri: 8 milyon Euro

    Artış: 7,85 milyon Euro

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