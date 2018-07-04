İşte 2018-2019 sezonu formaları - Galeri - Fotomaç
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İşte 2018-2019 sezonu formaları
3 büyüklerin yeni sezon formaları tanıtıldı. İşte tüm kulüplerin yeni sezon formaları...
4 Temmuz 2018 Çarşamba, 12:50:11
Güncelleme: 10:32:30
İşte 2018-2019 sezonu formaları
Galatasaray yeni sezon formasını böyle tanıttı: Bu forma yaktığımız meşalenin renklerini kollarında taşıyan forma. Bu forma taraftarımızın forması.
İşte 2018-2019 sezonu formaları
İşte 2018-2019 sezonu formaları
İşte 2018-2019 sezonu formaları
İşte 2018-2019 sezonu formaları
BEŞİKTAŞ!
Beşiktaş 2018-19 sezonu forması yarından itibaren Kartal Yuvası mağazalarında satışa çıkacak.