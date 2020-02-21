Dev derbi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim'in planları ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'nun sarı kart cezası, Rodrigues ve Emre'nin sakatlığı sonrasında derbiye nasıl bir 11'le sahaya çıkılacağı merak konusuydu. Teknik direktör Ersun Yanal kararını verdi ve 11'ini belirledi. Buna göre pazar günü kalede Altay olacak. Savunmada İsla, Jailson, Serdar, Hasan dörtlüsü yer alacak. Önlerinde Ozan-Tolga ikilisi görev yapacak. Sağ kanatta Dirar, sol kanatta Deniz, forvet arkasında Kruse ve ileride Muriqi forma giyecek. Gözlerin çevrili olduğu nokta olan stoper bölgesinde Jailson ile devam kararı alındı. Adil Rami ve Simon Falette'in antrenman performansının henüz ilk 11 seviyesine gelmemesi dolayısıyla Ersun Yanal, Brezilyalı ile yola devam kararı aldı. G.Saray karşısında Serdar Aziz'in partneri yine Jailson olacak.
G.SARAY'A KARŞI HEP ZORLANIYOR
Ersun Yanal'ın G.Saray, Fatih Terim'in ise Fenerbahçe'ye karşı performanslarında fark var... Sarı-kırmızılı takımın hocası, F.Bahçe'ye karşı 34 maçta 10 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. Sarılacivertlilerin hocası ise G.Saray'a karşı 30 maçta sadece 8 kez kazandı ve 9 beraberlik, 13 yenilgi almayı başardı.
HASAN: EKSİĞİM YOK İLK 11'DE OYNARIM
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Ankaragücü maçı sonrasında "Hazır değil" demesine rağmen Hasan Ali Kaldırım'ı 11'e aldı. Tecrübeli teknik adamın, oyuncusuyla özel bir görüşme yaptığı, "Hiçbir eksiğim yok, oynamaya hazırım" mesajı alınca tecrübeli sol beki 11'e dahil etme kararını verdiği bildirildi. Hasan Ali, 6 Aralık 2019 tarihindeki Gençlerbirliği maçının ardından ilk kez 11'de sahaya çıkacak.
ZAFERİN PROVASI BEŞİKTAŞ MAÇI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçında olduğu gibi rakibin stoper ve orta alan oyuncularına, rakibin 1. bölgesinin bitiminde baskıya başlayacak. Bu noktada Vedat Muriqi ve Kruse ile toplantı yapıldı. Teknik heyet, "Taktiğimizin en önemli parçası ön alanda baskı. Bu noktada ikiniz takımı yöneteceksiniz. Bu baskıyı doğru yapabilirsek rakibi hataya zorlayıp erken gol bulabiliriz. Böylece onların daha fazla geniş alan bırakmasını sağlarız" mesajıyla Vedat ve Kruse'den konsantrasyonu sağlamalarını istedi. Deneyimli teknik adam, ayrıca orta sahadaki iki dinamosu Ozan ve Tolga Ciğerci'ye de ön alan baskısına sürekli destek olmaları konusunda uyarıda bulundu.