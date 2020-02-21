Dev derbi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim'in planları ortaya çıktı

ZAFERİN PROVASI BEŞİKTAŞ MAÇI!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş maçında olduğu gibi rakibin stoper ve orta alan oyuncularına, rakibin 1. bölgesinin bitiminde baskıya başlayacak. Bu noktada Vedat Muriqi ve Kruse ile toplantı yapıldı. Teknik heyet, "Taktiğimizin en önemli parçası ön alanda baskı. Bu noktada ikiniz takımı yöneteceksiniz. Bu baskıyı doğru yapabilirsek rakibi hataya zorlayıp erken gol bulabiliriz. Böylece onların daha fazla geniş alan bırakmasını sağlarız" mesajıyla Vedat ve Kruse'den konsantrasyonu sağlamalarını istedi. Deneyimli teknik adam, ayrıca orta sahadaki iki dinamosu Ozan ve Tolga Ciğerci'ye de ön alan baskısına sürekli destek olmaları konusunda uyarıda bulundu.