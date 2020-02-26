Napoli Barcelona maçında kırmızı alarm! Koronavirüs... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Napoli Barcelona maçında kırmızı alarm! Koronavirüs...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli, evinde Barcelona ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, her iki takımın da attığı 1'er golle sona ererken, çeşitli medya kuruluşlarının çektiği fotoğraflar geceye damga vurdu. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs, geçtiğimiz günlerde İtalya'da da etkisini göstermiş ve 200'ü aşkın insanın bu ölümcül virüsü taşıdığı saptanmıştı. Öte yandan Napoli - Barcelona karşılaşmasında da taraftarların bu virüsten korunmak adına önlemler aldığı görüldü. İşte o anlar ve kameralara yansıyan görüntüler...
26 Şubat 2020 Çarşamba 09:44 Güncelleme: 26.02.2020 10:14
Napoli Barcelona maçında koronavirüs alarmı! İşte o görüntüler

Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı altı sezonun üçünde eleme turlarına kalan Napoli, bugüne kadar çeyrek finale yükselemedi.

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Napoli Barcelona maçında koronavirüs alarmı! İşte o görüntüler

Evinde dünya devini yıkmak isteyen Napoli, İspanya deplasmanına avantajlı bir skorla gitmek istemişti. Ancak mücadelede öne geçmesine rağmen Gattuso'nun öğrencileri Barcelona'nın özellikle 2. yarıdaki baskılı oyununa direnemedi ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılarak ev sahibi avantajını yitirmiş oldu.

Napoli Barcelona maçında koronavirüs alarmı! İşte o görüntüler

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son 12 sezonun tamamında son 16 turunu geçmeyi başaran Barcelona ise ilk maçtan avantajı cebine koymayı başardı.

Napoli Barcelona maçında koronavirüs alarmı! İşte o görüntüler

Sahadan 1-1'lik skorla ayrılan Katalan ekibi 13 Mart'ta oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Napoli Barcelona maçında koronavirüs alarmı! İşte o görüntüler

Napoli'de tek golü atan isim 30. dakikada Mertens oldu. Barcelona ise bu gole 57. dakikada karşılık verebildi. Fransız yıldız Griezmann sahneye çıkarak takımına avantajı getiren golü kaydetti.

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