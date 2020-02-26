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Napoli Barcelona maçında kırmızı alarm! Koronavirüs...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli, evinde Barcelona ile karşı karşıya geldi. Müsabaka, her iki takımın da attığı 1'er golle sona ererken, çeşitli medya kuruluşlarının çektiği fotoğraflar geceye damga vurdu. Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs, geçtiğimiz günlerde İtalya'da da etkisini göstermiş ve 200'ü aşkın insanın bu ölümcül virüsü taşıdığı saptanmıştı. Öte yandan Napoli - Barcelona karşılaşmasında da taraftarların bu virüsten korunmak adına önlemler aldığı görüldü. İşte o anlar ve kameralara yansıyan görüntüler...

26 Şubat 2020 Çarşamba 09:44 Güncelleme: 26.02.2020 10:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





