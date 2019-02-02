Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı... - Fotomaç
02 Şubat 2019, Cumartesi
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Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kırmızı siyahlıların radikal kararı sonrası Milli oyuncu adeta şoka girdi.

2 Şubat 2019 Cumartesi, 15:55:13 Güncelleme: 15:59:20
Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

İtalyan basını, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir kararı kaleme aldı. İşte Milli oyuncuya dair alınan o karar ve perde arkası...

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Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, Hakan Çalhonoğlu ile ilgili Milan yönetimine rapor sundu.

Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

Raporda Hakan'ın takım için faydalı olabileceğine dair bilgiler bulunduğu öğrenildi.

Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

RAPORU HİÇE SAYDILAR
Ancak Milan yönetimi teknik direktör Gattuso ve ekibinin hazırladığı bu raporu hiçe saydı.

Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...

Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki akıbeti için son 3 ayı kaldığı ifade edildi.

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