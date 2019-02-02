Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı... - Fotomaç
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Hakan Çalhanoğlu şokta! Milan hiçe saydı...
İtalya Serie A ekiplerinden Milan'ın formasını giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Kırmızı siyahlıların radikal kararı sonrası Milli oyuncu adeta şoka girdi.
2 Şubat 2019 Cumartesi, 15:55:13
Güncelleme: 15:59:20
İtalyan basını, Milan forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir kararı kaleme aldı. İşte Milli oyuncuya dair alınan o karar ve perde arkası...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Milan teknik direktörü Gennaro Gattuso, Hakan Çalhonoğlu ile ilgili Milan yönetimine rapor sundu.
Raporda Hakan'ın takım için faydalı olabileceğine dair bilgiler bulunduğu öğrenildi.
RAPORU HİÇE SAYDILAR
Ancak Milan yönetimi teknik direktör Gattuso ve ekibinin hazırladığı bu raporu hiçe saydı.
Gazzetta dello Sport'un haberine göre Hakan Çalhanoğlu'nun takımdaki akıbeti için son 3 ayı kaldığı ifade edildi.