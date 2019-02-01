Göztepe 20 milyon Euro'luk Merveil Ndockyt'u elinden kaçırdı

Bu gelişme sonrasında Merveil Ndockyt, İspanyol ekibi Getafe'nin yolunu tuttu ve 1,5 yıllık sürede değerini 20 milyon Euro'ya yükseltip, Barcelona'ya transfer oldu. Böylece Göztepe avucunun içindeki büyük bir yıldızı kaçırırken, kulüp için çok büyük sayılabilecek önemli bir gelirden de oldu.