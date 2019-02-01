Göztepe 20 milyon Euroluk Merveil Ndockytu elinden kaçırdı - Fotomaç
01 Şubat 2019, Cuma
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Göztepe 20 milyon Euro'luk Merveil Ndockyt'u elinden kaçırdı

Türkiye hareketli ve heyecanlı günlerin ardından devre arası transfer dönemini kaparken, bir gün önce tüm dünya Barcelona'nın genç bir oyuncu ile yaptığı sözleşme ile şaşkına döndü.
1 Şubat 2019 Cuma, 13:53:04 Güncelleme: 13:53:59
Göztepe 20 milyon Euroluk Merveil Ndockytu elinden kaçırdı

Türkiye hareketli ve heyecanlı günlerin ardından devre arası transfer dönemini kaparken, bir gün önce tüm dünya Barcelona'nın genç bir oyuncu ile yaptığı sözleşme ile şaşkına döndü.

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Göztepe 20 milyon Euroluk Merveil Ndockytu elinden kaçırdı

Katalan ekibi yıldızlarla dolu kadrosuna 18 yaşında Kongolu Merveil Ndockyt'u kattı.

Göztepe 20 milyon Euroluk Merveil Ndockytu elinden kaçırdı

Barcelona, genç yıldızın kulübü Getafe'ye 20 milyon Euro bonservis bedeli öderken, bu transfer Göztepe'de de büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Göztepe 20 milyon Euroluk Merveil Ndockytu elinden kaçırdı

İzmir Kulübü, o dönemin teknik direktörü Tamer Tuna'nın tavsiyesi ve isteği üzerine genç futbolcuyu 2017 yaz transfer döneminde imza için şehre getirdi.

Göztepe 20 milyon Euroluk Merveil Ndockytu elinden kaçırdı

Transferi için Arnavutluk kulübü FK Tirana ile 350 bin Euro bonservisle anlaşma da sağlandı. Ancak Göztepe Başkanı Mehmet Sepil prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen bu transferden vazgeçti.

Göztepe 20 milyon Euroluk Merveil Ndockytu elinden kaçırdı

Bu gelişme sonrasında Merveil Ndockyt, İspanyol ekibi Getafe'nin yolunu tuttu ve 1,5 yıllık sürede değerini 20 milyon Euro'ya yükseltip, Barcelona'ya transfer oldu. Böylece Göztepe avucunun içindeki büyük bir yıldızı kaçırırken, kulüp için çok büyük sayılabilecek önemli bir gelirden de oldu.

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