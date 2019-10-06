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Göztepeli Serdar Gürler'den tarihe geçecek penaltı vuruşu!
Süper Lig'din 7. haftasında Göztepe sahasında kötü ünler geçiren Kayserispor'u konuk etti. Son haftalarda çıkışa geçen İzmir temsilcisi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise mücadelenin 32. dakikasında yaşandı. Penaltı kazanan ev sahibi ekipte topun başına Serdar Gürler geçti. Meşin yuvarlağın başına geçen Serdar topu ağlarla buluşturdu. Fakat Kayserisporlu futbolcular yoğun itirazda bulundu ve Cüneyt Çakır penaltı atışından sonra penaltıyı iptal etti. İşte penaltının iptal edilmesine neden olan hareket...
6 Ekim 2019 Pazar 08:56
Güncelleme: 06.10.2019 08:56
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Süper Lig'in 7. haftasında Göztepe evinde Kaysersipor'u konuk etti. Mücadelenin ilk yarısında futbol sahalarında nadir yaşanacak bir olay yaşandı.
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Müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır'ın 32. dakikada penaltı kararı verdi. Var kontrolü sonrası Serdar Gürler topun başına geçti.
Maçın 35. dakikasında Serdar Gürler topu ağlarla buluşturdu.
Gol sonrası Kayserisporlu futbolcular hakeme itirazda bulundu.
VAR uyarı sonrası Çakır pozisyonu izlemeye gitti. Cüneyt Çakır, penaltı atışında Serdar Gürler'in atış sırasında iki kez topa dokunduğunu tespit etti.