Göztepeli Serdar Gürler'den tarihe geçecek penaltı vuruşu!

Süper Lig'din 7. haftasında Göztepe sahasında kötü ünler geçiren Kayserispor'u konuk etti. Son haftalarda çıkışa geçen İzmir temsilcisi sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmaya damga vuran olay ise mücadelenin 32. dakikasında yaşandı. Penaltı kazanan ev sahibi ekipte topun başına Serdar Gürler geçti. Meşin yuvarlağın başına geçen Serdar topu ağlarla buluşturdu. Fakat Kayserisporlu futbolcular yoğun itirazda bulundu ve Cüneyt Çakır penaltı atışından sonra penaltıyı iptal etti. İşte penaltının iptal edilmesine neden olan hareket...

6 Ekim 2019 Pazar 08:56 Güncelleme: 06.10.2019 08:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





