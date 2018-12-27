Futbolda yepyeni bir dönem! Kulüpler nefes alacak...

"Futbolun bir endüstri olduğu gerçeğinden hareketle uzun vadeli strateji ve hedefler daha önem kazanmaktadır. Bu çerçevede; TFF ve TBB, uluslararası norm ve standartlarının da dikkate alındığı, futbol kulüplerinin sıkılaştırılmış mali kurallar çerçevesinde yönetilmesinin esas olacağı bir çalışma başlatmıştır.