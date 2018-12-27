Salahtan Liverpoola İsrail resti! O gelirse ben yokum...

İsrail gazetesi Jerusalem Post da Daily Mirror'ın haberindekine benzer bir iddiada bulundu ve 2014 yılında, Salah'ın Basel yıllarında, Maccabi Tel Aviv ile oynanan bir maçta, rakip oyuncuların ellerini sıkmak yerine ayakkabılarını bağlamayı tercih ettiğini yazdı.