Salahtan Liverpoola İsrail resti! O gelirse ben yokum... - Galeri - Fotomaç
27 Aralık 2018, Perşembe
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Salah'tan Liverpool'a İsrail resti! 'O gelirse ben yokum...'

Liverpool'un Mısırlı Müslüman yıldızı Mohamed Salah'tan Liverpool'a tehdit gibi uyarı geldi!
27 Aralık 2018 Perşembe, 15:19:00 Güncelleme: 15:43:32
Salahtan Liverpoola İsrail resti! O gelirse ben yokum...

Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'la ilgili İngiliz basınından bugün bomba gibi bir iddia gündeme getirildi.

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Salahtan Liverpoola İsrail resti! O gelirse ben yokum...

Liverpool'un devre arasında transfer etmek istediği öne sürülen İsrailli forvet Moanes Dabour ile ilgili Salah'tan kulübüne tehdit gibi bir uyarıda bulunduğu yazıldı.

Salahtan Liverpoola İsrail resti! O gelirse ben yokum...

Daily Mirror'ın haberine göre, RB Salzburg forması giyen İsrailli forvet Moanes Dabour (Munas Dabbur) Liverpool'un Alman teknik diektörü Jürgen Klopp'un transfer listesine girdi.

Salahtan Liverpoola İsrail resti! O gelirse ben yokum...

Ne var ki, İsrail ile Mısır'ın arasındaki kötü geçmiş, bu transferin sonuçlanması halinde Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasını gündeme getirebilir.

Salahtan Liverpoola İsrail resti! O gelirse ben yokum...

İsrail gazetesi Jerusalem Post da Daily Mirror'ın haberindekine benzer bir iddiada bulundu ve 2014 yılında, Salah'ın Basel yıllarında, Maccabi Tel Aviv ile oynanan bir maçta, rakip oyuncuların ellerini sıkmak yerine ayakkabılarını bağlamayı tercih ettiğini yazdı.

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