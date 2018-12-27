Salahtan Liverpoola İsrail resti! O gelirse ben yokum...

Salah'tan Liverpool'a İsrail resti! 'O gelirse ben yokum...'
Liverpool'un Mısırlı Müslüman yıldızı Mohamed Salah'tan Liverpool'a tehdit gibi uyarı geldi!
27 Aralık 2018 Perşembe, 15:19:00
Güncelleme: 15:43:32
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Mısırlı yıldız futbolcu Mohamed Salah'la ilgili İngiliz basınından bugün bomba gibi bir iddia gündeme getirildi.
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Liverpool'un devre arasında transfer etmek istediği öne sürülen İsrailli forvet Moanes Dabour ile ilgili Salah'tan kulübüne tehdit gibi bir uyarıda bulunduğu yazıldı.
Daily Mirror'ın haberine göre, RB Salzburg forması giyen İsrailli forvet Moanes Dabour (Munas Dabbur) Liverpool'un Alman teknik diektörü Jürgen Klopp'un transfer listesine girdi.
Ne var ki, İsrail ile Mısır'ın arasındaki kötü geçmiş, bu transferin sonuçlanması halinde Salah'ın Liverpool'dan ayrılmasını gündeme getirebilir.
İsrail gazetesi Jerusalem Post da Daily Mirror'ın haberindekine benzer bir iddiada bulundu ve 2014 yılında, Salah'ın Basel yıllarında, Maccabi Tel Aviv ile oynanan bir maçta, rakip oyuncuların ellerini sıkmak yerine ayakkabılarını bağlamayı tercih ettiğini yazdı.