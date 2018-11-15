Futbol dünyasının en iyi insanı! - Galeri - Fotomaç
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Futbol dünyasının en iyi insanı!

    Fransa Milli Takımı ve Chelsea'nin yıldızı N'Golo Kante, alçak gönüllü yapısı ve futbol dünyasının bilinen 'kurallarına' aykırı davranışlarıyla herkesin gönlünü fethediyor.
    15 Kasım 2018 Perşembe, 20:37:38 Güncelleme: 20:41:06
    Futbol dünyasının en iyi insanı!

    Dünya futbolunun son dönemdeki gülen yüzü N'Golo Kante, son olarak Football Leaks belgelerinde adının geçmesiyle anıldı

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Futbol dünyasının en iyi insanı!

    Ama birçoklarının tam tersi; vergi kaçırmasıyla değil vergi kaçırmayı reddetmesiyle!

    Futbol dünyasının en iyi insanı!

    RONALDO, MESSI, MODRIC GİBİ VERGİ KAÇIRMADI

    Belgelere göre geçen yaz Leicester City'den Chelsea'ye transfer olan N'Golo Kante'ye yeni takımı vergisi düşük ülkelerden bir tanesinde şirket kurmasını ve kendisine yapılacak ödemenin buranın üzerinden yapılmasını teklif ediyor.

    Futbol dünyasının en iyi insanı!

    Ancak Kante 'ben sadece maaşımı alayım yeter' diyor ve teklifi kabul etmiyor.

    Futbol dünyasının en iyi insanı!

    FUTBOLUN GÜLEN YÜZÜ O

    Aslında bu şaşırtıcı bir durum değil. Her zaman gülen yüzü ve sempatik tavırlarıyla tanınan N'Golo Kante, son dönemde 'bu kadar da iyi futbolcu olunmaz' dedirten bir isim.

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