Futbol dünyasının en iyi insanı!

Fransa Milli Takımı ve Chelsea'nin yıldızı N'Golo Kante, alçak gönüllü yapısı ve futbol dünyasının bilinen 'kurallarına' aykırı davranışlarıyla herkesin gönlünü fethediyor.
15 Kasım 2018 Perşembe, 20:37:38
Güncelleme: 20:41:06
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Dünya futbolunun son dönemdeki gülen yüzü N'Golo Kante, son olarak Football Leaks belgelerinde adının geçmesiyle anıldı
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Ama birçoklarının tam tersi; vergi kaçırmasıyla değil vergi kaçırmayı reddetmesiyle!
RONALDO, MESSI, MODRIC GİBİ VERGİ KAÇIRMADI
Belgelere göre geçen yaz Leicester City'den Chelsea'ye transfer olan N'Golo Kante'ye yeni takımı vergisi düşük ülkelerden bir tanesinde şirket kurmasını ve kendisine yapılacak ödemenin buranın üzerinden yapılmasını teklif ediyor.
Ancak Kante 'ben sadece maaşımı alayım yeter' diyor ve teklifi kabul etmiyor.
FUTBOLUN GÜLEN YÜZÜ O
Aslında bu şaşırtıcı bir durum değil. Her zaman gülen yüzü ve sempatik tavırlarıyla tanınan N'Golo Kante, son dönemde 'bu kadar da iyi futbolcu olunmaz' dedirten bir isim.