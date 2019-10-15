Fransız muhabir neye uğradığını şaşırdı! Şenol Güneş'ten Trump ve Macron yanıtı

"İşimiz daha çok var. Tekrar bir final maçı yapacağız. Asıl İzlanda maçı şimdi final olacak. Arkamızda güçlü bir rakip var. En azından berabere kalmamız gerekiyor İzlanda ile. Önümüzdeki 1 ay o maça hazırlanacağız. 2 maçta 4 puan almak ve lider olmak güzel bir şey Fransa'ya karşı."