Flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Takas... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Temmuz 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Takas...

Flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Takas...

İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'ta yer alan haberde yıldız oyuncunun Milan tarafından takasta kullanılacağı öne sürüldü.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

16 Temmuz 2019 Salı 15:40
Flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Takas...

Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiaya yer verildi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Takas...

Defans hattını güçlendirmek isteyen Milan, daha önce yöneldiği Dejan Lovren ve Matija Nastasic'in transferlerinin zor olması nedeniyle yönünü Almanya'ya çevirdi.

Flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Takas...

Sky Sport'ta yer alan habere göre Milan, Leipzig forması giyen Dayot Upamecano'yu kadrosuna katmak istiyor.

Flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Takas...

Haberde, İtalyan ekibinin, Fransız futbolcunun serbest kalma bedelinin 100 milyon Euro olması nedeniyle,maliyeti düşürmek için milli yıldızı takas teklifinde bulunacağı belirtildi.

Flaş Hakan Çalhanoğlu iddiası! Takas...

Hakan Çalhanoğlu'nun geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Bundesliga'ya dönmesi için girişimler olduğu hatırlatıldı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN