İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'ta yer alan haberde yıldız oyuncunun Milan tarafından takasta kullanılacağı öne sürüldü.

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)