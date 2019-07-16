İtalya Serie A takımlarından Milan forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Sky Sports'ta yer alan haberde yıldız oyuncunun Milan tarafından takasta kullanılacağı öne sürüldü.
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
16 Temmuz 2019 Salı 15:40
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Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu hakkında dikkat çeken bir iddiaya yer verildi.
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Defans hattını güçlendirmek isteyen Milan, daha önce yöneldiği Dejan Lovren ve Matija Nastasic'in transferlerinin zor olması nedeniyle yönünü Almanya'ya çevirdi.
Sky Sport'ta yer alan habere göre Milan, Leipzig forması giyen Dayot Upamecano'yu kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, İtalyan ekibinin, Fransız futbolcunun serbest kalma bedelinin 100 milyon Euro olması nedeniyle,maliyeti düşürmek için milli yıldızı takas teklifinde bulunacağı belirtildi.
Hakan Çalhanoğlu'nun geride bıraktığımız sezonun devre arasında da Bundesliga'ya dönmesi için girişimler olduğu hatırlatıldı.