Galeri Futbol FIFA 22'nin en iyi 22 yıldızı belli oldu! İşte zirvedeki isim

FIFA 22'nin en iyi 22 yıldızı belli oldu! İşte zirvedeki isim

Son dakika spor haberi: Popüler futbol oyunu FIFA 22'nin en iyi raitingine sahip 22 yıldız belli oldu. Barcelona'dan ayrılan ve Fransa Ligue 1 ekibi PSG'ye transfer olan Lionel Messi zirvede yer aldı. Bayern Münih'in golcü futbolcusu Lewandowski ikinci sırada bulunurken, Manchester United'a yıllar sonra geri dönen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo üçüncü sırada kendisine yer buldu. İşte o sıralama ve yıldız isimlerin raitingleri...

FIFA 22'nin en iyi 22 yıldızı belli oldu! İşte zirvedeki isim

FIFA 22’nin en iyi 22 yıldızı belli oldu! İşte zirvedeki isim

22 - Sadio Mane
Liverpool
89

FIFA 22’nin en iyi 22 yıldızı belli oldu! İşte zirvedeki isim

21 - Ederson
Manchester City
89

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FIFA 22’nin en iyi 22 yıldızı belli oldu! İşte zirvedeki isim

20 - Casemiro
Real Madrid
89

FIFA 22’nin en iyi 22 yıldızı belli oldu! İşte zirvedeki isim

19 - Thibaut Courtois
Real Madrid
89

FIFA 22’nin en iyi 22 yıldızı belli oldu! İşte zirvedeki isim

18 - Alisson
Liverpool
89

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