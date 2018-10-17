FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var - Galeri - Fotomaç
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FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var
FIFA 19'da potansiyeli en yüksek 21 genç oyuncu arasında Roma forması giyen Milli oyuncu Cengiz Ünder de yer aldı.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 17:17:28
Güncelleme: 18:16:36
Kylian Mbappe OVR:87 POT:95
GALERİ DEVAM EDİYOR
Gianluigi Donnarumma OVR:82 POT:93
Vinicius Junior OVR:77 POT:92
Gabriel Jesus OVR:82 POT:92
Matthijs de Ligt OVR:80 POT:91