FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var

    FIFA 19'da potansiyeli en yüksek 21 genç oyuncu arasında Roma forması giyen Milli oyuncu Cengiz Ünder de yer aldı.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 17:17:28 Güncelleme: 18:16:36
    FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var

    Kylian Mbappe OVR:87 POT:95

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var

    Gianluigi Donnarumma OVR:82 POT:93

    FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var

    Vinicius Junior OVR:77 POT:92

    FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var

    Gabriel Jesus OVR:82 POT:92

    FIFA 19 açıkladı! 21 kişi arasında bir tek Cengiz Ünder var

    Matthijs de Ligt OVR:80 POT:91

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