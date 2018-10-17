Almanyaya bir şok daha! Mesut Özilden sonra dibe vurdular... - Galeri - Fotomaç
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH
    GALERİ

    Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...

    UEFA Uluslar Ligi dördüncü haftası 9 maçla sona erdi. Fransa'ya 2-1 yenilen Almanya, son maçı öncesi liderlik şansını kaybetti. Çekya'yı 1-0 mağlup eden Ukrayna ise A Ligi'ne yükseldi.
    17 Ekim 2018 Çarşamba, 13:39:37 Güncelleme: 13:43:57
    Almanyaya bir şok daha! Mesut Özilden sonra dibe vurdular...

    UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 9 maçla tamamlandı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Almanyaya bir şok daha! Mesut Özilden sonra dibe vurdular...

    UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.

    Almanyaya bir şok daha! Mesut Özilden sonra dibe vurdular...

    Avrupa futbolunun iki büyük takımının karşı karşıya geldiği A Ligi 1. Grup maçında Fransa, Almanya'yı konuk etti.

    Almanyaya bir şok daha! Mesut Özilden sonra dibe vurdular...

    Almanya, Kroos'un 14. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 62. dakikada skoru eşitleyen Griezmann, 80. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek Fransa'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.

    Almanyaya bir şok daha! Mesut Özilden sonra dibe vurdular...

    Üç maçtan bir puan çıkarabilen Almanya'nın finallere gitme şansı kalmadı.

    DİĞER GALERİLER
    Daha Fazla Gör
      BİZE ULAŞIN
      BİZE ULAŞIN