Almanyaya bir şok daha! Mesut Özilden sonra dibe vurdular...

Almanya'ya bir şok daha! Mesut Özil'den sonra dibe vurdular...
UEFA Uluslar Ligi dördüncü haftası 9 maçla sona erdi. Fransa'ya 2-1 yenilen Almanya, son maçı öncesi liderlik şansını kaybetti. Çekya'yı 1-0 mağlup eden Ukrayna ise A Ligi'ne yükseldi.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 13:39:37
Güncelleme: 13:43:57
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UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü hafta, 9 maçla tamamlandı.
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UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonunun dördüncü haftasında A, B, C ve D liglerinde 9 karşılaşma oynandı.
Avrupa futbolunun iki büyük takımının karşı karşıya geldiği A Ligi 1. Grup maçında Fransa, Almanya'yı konuk etti.
Almanya, Kroos'un 14. dakikada penaltıdan attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti. 62. dakikada skoru eşitleyen Griezmann, 80. dakikada kullandığı penaltıyı da gole çevirerek Fransa'nın sahadan 2-1 galip ayrılmasını sağladı.
Üç maçtan bir puan çıkarabilen Almanya'nın finallere gitme şansı kalmadı.