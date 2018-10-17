Danilonun gözyaşları Brezilya - Arjantin maçının önüne geçti! - Galeri - Fotomaç
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Danilo'nun gözyaşları Brezilya - Arjantin maçının önüne geçti!
Suudi Arabistan'da oynanan Brezilya - Arjantin maçına Danilo gözyaşlarıyla damgasını vurdu.
17 Ekim 2018 Çarşamba, 13:34:30
Güncelleme: 13:35:39
2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı.
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Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Brezilya-Arjantin maçının 53. dakikasında Brezilyalı Danilo sakatlandı ve sağlık aracıyla kenara alındı.
Saha kenarında gözyaşlarına boğulan Danilo'nun durumu daha sonra netleşti.
Brezilyalı futbolcunun sakatlıktan yeni çıktığı ve tekrar aynı bölgeden sakatlandığı için gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.