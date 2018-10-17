Danilonun gözyaşları Brezilya - Arjantin maçının önüne geçti! - Galeri - Fotomaç
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Danilo'nun gözyaşları Brezilya - Arjantin maçının önüne geçti!

    Suudi Arabistan'da oynanan Brezilya - Arjantin maçına Danilo gözyaşlarıyla damgasını vurdu.

    17 Ekim 2018 Çarşamba, 13:34:30 Güncelleme: 13:35:39
    Danilonun gözyaşları Brezilya - Arjantin maçının önüne geçti!

    2018 FIFA Dünya Kupası'nda bekleneni veremeyen Güney Amerika takımları Brezilya ile Arjantin, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı'nda karşılaştı.

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    Danilonun gözyaşları Brezilya - Arjantin maçının önüne geçti!

    Brezilya, Messi'nin oynamadığı karşılaşmayı, Miranda'nın 90+3'üncü dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

    Danilonun gözyaşları Brezilya - Arjantin maçının önüne geçti!

    Brezilya-Arjantin maçının 53. dakikasında Brezilyalı Danilo sakatlandı ve sağlık aracıyla kenara alındı.

    Danilonun gözyaşları Brezilya - Arjantin maçının önüne geçti!

    Saha kenarında gözyaşlarına boğulan Danilo'nun durumu daha sonra netleşti.

    Danilonun gözyaşları Brezilya - Arjantin maçının önüne geçti!

    Brezilyalı futbolcunun sakatlıktan yeni çıktığı ve tekrar aynı bölgeden sakatlandığı için gözyaşlarını tutamadığı öğrenildi.

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