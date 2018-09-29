Everton forması giyen Cenk Tosun ilk golünü Fulhama attı! - Galeri - Fotomaç
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Everton forması giyen Cenk Tosun ilk golünü Fulham'a attı!
29 Eylül 2018 Cumartesi, 18:41:25
Güncelleme: 18:42:24
Everton forması giyen Cenk Tosun ilk golünü Fulham'a attı!
Premier Lig'de 7. hafta maçları oynanırken Everton forması giyen temlsicimiz Cenk Tosun'da Fulham karşısında sahaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Everton forması giyen Cenk Tosun ilk golünü Fulham'a attı!
Maça sonradan dahil olan Cenk Tosun, 66. dakikada golünü attı ve takımını 2-0 öne geçirdi. Cenk, 55. dakikada oyuna dahil olmuştu.
Everton forması giyen Cenk Tosun ilk golünü Fulham'a attı!
Geçtiğimiz sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk, ligin ikinci yarısında görev aldığı 14 maçta 5 gole imza atmıştı.
Everton forması giyen Cenk Tosun ilk golünü Fulham'a attı!
Cenk bu sezon ise ilk golüne imza attı. İşte Cenk Tosun'un takım arkadaşlarıyla gol sevinci...
Everton forması giyen Cenk Tosun ilk golünü Fulham'a attı!
Everton forması giyen Cenk Tosun ilk golünü Fulham'a attı!