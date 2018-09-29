2018/19 sezonu itibariyle boşta olan başlıca teknik direktörleri sizin için derledik. Aralarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp ayrılan Zidane da Fenerbahçe kariyeri sallantıda olan Phillip Cocu'nun yerine adı taraftarların sıkça dile getirdiği Ersun Yanal da var.
29 Eylül 2018 Cumartesi, 17:14:21
Güncelleme: 17:18:37
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Boşta olan teknik direktörler!
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Zinedine Zidane | Fransa | Son çalıştırdığı kulüp: Real Madrid
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Boşta olan teknik direktörler!
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Antonie Conte | İtalya | Son çalıştırdığı kulüp: Chelsea
Boşta olan teknik direktörler!
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Arsene Wenger | Fransa | Son çalıştırdığı kulüp: Arsenal
Boşta olan teknik direktörler!
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Peter Bosz | Hollanda | Son çalıştırdığı kulüp: Borussia Dortmund
Boşta olan teknik direktörler!
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Laurent Blanc | Fransa | Son çalıştırdığı kulüp: PSG