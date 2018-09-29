Boşta olan teknik direktörler!

2018/19 sezonu itibariyle boşta olan başlıca teknik direktörleri sizin için derledik. Aralarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp ayrılan Zidane da Fenerbahçe kariyeri sallantıda olan Phillip Cocu'nun yerine adı taraftarların sıkça dile getirdiği Ersun Yanal da var.

29 Eylül 2018 Cumartesi, 17:14:21 Güncelleme: 17:18:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





