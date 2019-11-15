EURO 2020 bereketi! Milli Takım'a çılgın gelir - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Kasım 2019, Cuma
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EURO 2020 bereketi! Milli Takım'a çılgın gelir

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. maçında İzlanda'yı ağırladı. Türkiye, kritik maçta berabere kaldı ve EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi. 2020'de, 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ay Yıldızlı takımımız çılgın bir gelirin de sahibi oldu! İşte detaylar...
15 Kasım 2019 Cuma 08:21 Güncelleme: 15.11.2019 08:48
EURO 2020 bereketi! Milli Takım'a çılgın gelir

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. maçında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, bir maç kala EURO 2020 finallerinin biletini cebine koydu.

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EURO 2020 bereketi! Milli Takım'a çılgın gelir

A Milli Futbol Takımımız, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 9. hafta maçında İzlanda'yı konuk etti.

EURO 2020 bereketi! Milli Takım'a çılgın gelir

Türk Telekom Stadı'nda oynanan kritik maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti.

EURO 2020 bereketi! Milli Takım'a çılgın gelir

İlk yarıda Ay-yıldızlı ekibimiz, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

EURO 2020 bereketi! Milli Takım'a çılgın gelir

İkinci yarının büyük bölümünde oyun üstünlüğü Milli Takımımızdaydı. Maçın son bölümünde konuk İzlanda'nın tehlikeli pozisyonlarına A Milli Takımımız geçit vermedi.

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