Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. maçında İzlanda'yı ağırladı. Türkiye, kritik maçta berabere kaldı ve EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi. 2020'de, 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ay Yıldızlı takımımız çılgın bir gelirin de sahibi oldu! İşte detaylar...
15 Kasım 2019 Cuma 08:21
Güncelleme: 15.11.2019 08:48
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. maçında İzlanda ile golsüz berabere kalan A Milli Futbol Takımımız, bir maç kala EURO 2020 finallerinin biletini cebine koydu.
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A Milli Futbol Takımımız, 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'ndaki 9. hafta maçında İzlanda'yı konuk etti.
Türk TelekomStadı'nda oynanan kritik maçın ilk yarısı orta saha mücadelesi şeklinde geçti.
İlk yarıda Ay-yıldızlı ekibimiz, 2 önemli gol pozisyonuna girerken, İzlanda ise A Milli Takım kalesinde tehlike oluşturamadı. Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
İkinci yarının büyük bölümünde oyun üstünlüğü Milli Takımımızdaydı. Maçın son bölümünde konuk İzlanda'nın tehlikeli pozisyonlarına A Milli Takımımız geçit vermedi.