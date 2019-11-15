EURO 2020 bereketi! Milli Takım'a çılgın gelir

Türkiye, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9. maçında İzlanda'yı ağırladı. Türkiye, kritik maçta berabere kaldı ve EURO 2020 finallerine katılmayı garantiledi. 2020'de, 12 ülkenin ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Ay Yıldızlı takımımız çılgın bir gelirin de sahibi oldu! İşte detaylar...

15 Kasım 2019 Cuma 08:21 Güncelleme: 15.11.2019 08:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





