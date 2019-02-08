Ergün Penbe'den bomba açıklamalar! Başakşehir, Milli Takım, Ali Koç...
Galatasaray'ın ve milli takımın efsane futbolcularından Ergün Penbe, FOTOMAC.COM.TR'ye çok samimi ve bir o kadar çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Penbe'nin olay Başakşehir, Fenerbahçe, Ali Koç sözlerinin ve bu seneki şampiyonluk favorisini açıkladığı özel röportajımız...
Zonguldak doğumlusunuz, futbolcu olmasaydım kömür madeninde çalışıyor olacaktım diye bir demeciniz vardı, nasıl futbolcu oldunuz? Hayatınız nasıl gelişti?
İzlemeyi o kadar sevmiyordum belki ama futbol oynamayı dayak yiyecek kadar çok seviyordum. Mesela babam kahvehane işlettiği dönemde yanındaydım ama bulaşıkları yıkamadan futbol sahasına kaçar giderdim. O da peşimden gelip sırtımda sopa kırardı. Sonra kahvehaneye getirirdi beni ama ben tekrar kaçardım. 10 yaşındaydım ve babam dayakla iflah olmayacağımı anlayınca bir arkadaşına "Oğlumu Kilimlispor'a önerir misin, bir baksınlar bakalım" demiş. Babamın arkadaşıyla birlikte Kilimlispor Kulübü'ne gittik. İdmana çıktım ve çok beğenildi. Antrenmanda penaltı yarışması da yapılmıştı, ben kazandım. Ertesi gün bana "Yeniden gel" dediler.
Bu şekilde Kilimlispor maceram da başlamış oldu. Ama inanın bir yerlere gelmeniz için çok çalışmanız gerekiyor. Dediğim gibi birçok zorluklar yaşadım. Babam boğazımızdan hiçbir zaman kesmedi ama durumumuz çok iyi değildi. Amcaoğlumun ya da dayıoğlumun kıyafetlerini giydim çocukken. Nerden geldiğimiz çok iyi biliyoruz ve unutmadık hiçbir zaman. Sadece yetenekli olmak da yetmiyor tabii ki… Arkadaşlarım denize girerken ben o sahilde koşu yapardım. Bir şeyleri hedefliyorsanız mutlaka çok çalışmalısınız. Hayat şeklimi değiştirmek istedim, hedefim buydu ve her gün durmaksızın sahilde 20 km koşu yapardım.
Oyun pozisyonunuzla alakalı olarak söyleyecekleriniz var mı?
Ben futbol hayatıma 10 numara pozisyonunda başladım. Daha sonra orta saha ve sol kanat pozisyonlarında değerlendirildim. Avantajımsa çok yönlü olmaktı. Galatasaray'dayken de Küçük Hakan (Hakan Ünsal) sakatlıktan dolayı çok fazla maç kaçırabiliyordu. Bu sebepten sol bekte görev almaya başladım ve daha sonra sol bek mevkii üzerime yapıştı ve öyle kaldı.
Efsane Galatasaray kadrosunun vazgeçilmezi olmak neler getirdi size?
Kilimspor'dan Gençlerbirliği'ne geçmiştim. Gençlerbirliği'nde oynarken 4 büyüklerin (Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor) hepsi beni istedi. Ben tercihimi Galatasaray'dan yana yaptım ve iyi ki de yapmışım. Çünkü bugün Ergün Penbe'ysem bu Galatasaray'ın sayesinde. Birçok başarılara imza attım orada. 4 kez üst üste şampiyonluk yaşadık, UEFA ve Süper Kupa kazandık. Bunlar tabii ki küçümsenmeyecek başarılar. Zaman zaman "İyi ki de Galatasaray'a gitmişim" diyorum hala kendi kendime.
UEFA. Süper kupa kaldırdınız, Dünya üçüncülüğü etiketiniz var... Bu başarılara ulaşacak futbolcu ya da takım sizce kısa dönemde gelir mi bir daha?
Biz UEFA kupasını aldığımızda takımda 4 yabancı vardı sadece. Şimdilerde bu sayı 13-14 civarlarında. Başarı var mı derseniz pek de yok. Nedeni belli... Bizim başarımız profesyonellik içinde ancak amatör bir ruha sahip olmamızdan geliyordu. Biz en başarılı dönemlerimizde 8 ay para alamadık. Şimdilerde oyuncular milyon dolarlar, eurolar alıyor ve tek maça bile çıkmadıkları olabiliyor. Biz "Oynayalım, maçı kazanalım, para zaten sonra da gelir" mantığındaydık hep. Şimdi bu bilinçten eser yok.