Ergün Penbe'den bomba açıklamalar! Başakşehir, Milli Takım, Ali Koç...

UEFA. Süper kupa kaldırdınız, Dünya üçüncülüğü etiketiniz var... Bu başarılara ulaşacak futbolcu ya da takım sizce kısa dönemde gelir mi bir daha?

Biz UEFA kupasını aldığımızda takımda 4 yabancı vardı sadece. Şimdilerde bu sayı 13-14 civarlarında. Başarı var mı derseniz pek de yok. Nedeni belli... Bizim başarımız profesyonellik içinde ancak amatör bir ruha sahip olmamızdan geliyordu. Biz en başarılı dönemlerimizde 8 ay para alamadık. Şimdilerde oyuncular milyon dolarlar, eurolar alıyor ve tek maça bile çıkmadıkları olabiliyor. Biz "Oynayalım, maçı kazanalım, para zaten sonra da gelir" mantığındaydık hep. Şimdi bu bilinçten eser yok.