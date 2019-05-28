Deniz Ateş Bitnel geri mi dönüyor?

21 Şubat 2016'da Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan ve bordo mavili takımdan 4 isme kırmızı kart göstererek büyük tepki toplayan Deniz Ateş Bitnel ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
28 Mayıs 2019 Salı 11:24
Güncelleme: 28.05.2019 11:30
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21 Şubat 2016'da oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası hakemlik lisansı askıya alınan Deniz Ateş Bitnel'le ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı.
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Sarı-kırmızılıların 2-1 kazandığı maçta bordo mavili 4 futbolcuya kırmızı kart gösteren Bitnel, gözünü MHK'nin kararına dikti.
Salih Dursun'un kırmızı kart gösterdiği hakem Deniz Ateş Bitnel hakemlik vizesini yeniledi.
Bitnel, vize için gereken tüm koşu testlerini de başarıyla geçti.
Sağlık raporu da alan 37 yaşındaki deneyimli isim Merkez Hakem Kurulu'nun yeni sezon ile ilgili kararlarını beklemeye geçti.