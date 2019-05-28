Deniz Ateş Bitnel geri mi dönüyor?

21 Şubat 2016'da Galatasaray-Trabzonspor arasında oynanan ve bordo mavili takımdan 4 isme kırmızı kart göstererek büyük tepki toplayan Deniz Ateş Bitnel ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

28 Mayıs 2019 Salı 11:24 Güncelleme: 28.05.2019 11:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





