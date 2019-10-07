Dani Alves'e maç esnasında şok! Arı saldırısı... - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
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Dani Alves'e maç esnasında şok! Arı saldırısı...

Brezilya Serie A'da Sao Paulo forması giyen Dani Alves, ligin 23. haftasında önceki akşam Fortaleza'yı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmada arıların saldırısına uğradı.
7 Ekim 2019 Pazartesi 21:07 Güncelleme: 07.10.2019 21:09
Dani Alves'e maç esnasında şok! Arı saldırısı...

Brezilya Ligi'nin 23. haftasında Sao Paulo, sahasında Fortaleza'yı ağırladı.

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Dani Alves'e maç esnasında şok! Arı saldırısı...

Karşılaşmanın henüz 25. dakikasında ise ilginç bir an yaşandı. Ev sahibi ekip adına korner kullanmaya giden Dani Alves, bir anda acılar içinde boynunu tutmaya başladı.

Dani Alves'e maç esnasında şok! Arı saldırısı...

Korner diğerinin oradan hemen ayrılan Alves'in yanına giden diğer futbolcular, tecrübeli oyuncunun boynunu kontrol etti.

Dani Alves'e maç esnasında şok! Arı saldırısı...

Brezilyalı futbolcunun arı tarafından sokulduğunu anlayan oyuncular korner diğerinin etrafını kontrol ettiklerinde ilginç bir sahneyle karşılaştı.

Dani Alves'e maç esnasında şok! Arı saldırısı...

Köşe direğinin sarı kısmında arı sürüsü görüldü. Fortelaza'nın defans oyuncusu Jackson de Souza, formasını yüzüne sararak korner direğini sahadan çıkardı.

Dani Alves'e maç esnasında şok! Arı saldırısı...

Yaşanan olaylar dolayısıyla oyun 5 dakika duraklatıldı. Maçtan sonra ESPN'e konuşan Brezilyalı futbolcu, "Çok tatlıyım ama maç ortasında arı saldırısına uğrayacağım hiç aklıma gelmezdi." ifadelerini kullandı.

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