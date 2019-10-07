A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması! - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ekim 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması!

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 elemelerinde oynanacak Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, Arnavutluk'un kazanmak için sahaya çıkacağını ifade etti. Deneyimli teknik adam Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, Fenerbahçe'nin sahasında geçmişte yaşanan olaylarla ilgili de konuştu. Güneş'in açıklamaları şu şekilde;
7 Ekim 2019 Pazartesi 14:28 Güncelleme: 07.10.2019 14:48
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması!

Tüm Türkiye'nin gurur duyacağı ve mutlu olacağı bir Milli Takım oluşturmaya çalışıyoruz.

GALERİ DEVAM EDİYOR
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması!

Konya'da, Eskişehir'de veya Antalya'da olumsuzluk görmedim. Türkiye'nin neresinde olursa olsun Milli Takım sıcak karşılanır.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması!

Daha önce İstanbul'da oynadığımız maçlarla Dünya Kupası'na ve Avrupa Şampiyonası'na gittik.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması!

Kadroyu 27 kişi açıklamıştık. Maalesef Dorukhan ciddi bir sakatlık yaşadı. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Rakiplerimizde de Lloris'in sakatlığı var. Ona da geçmiş olsun diyorum.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması!

Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar geçmişte kaldı ve benim için de kapandı. Şükrü Saraçoğlu'nda seyircinin muhteşem atmosferiyle dünyaya ders verelim.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN