HaberlerGaleriA Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Fenerbahçe açıklaması!
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Euro 2020 elemelerinde oynanacak Arnavutluk ve Fransa maçları öncesi basın toplantısı düzenledi. Güneş, Arnavutluk'un kazanmak için sahaya çıkacağını ifade etti. Deneyimli teknik adam Beşiktaş'ın genç yıldızı Dorukhan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, Fenerbahçe'nin sahasında geçmişte yaşanan olaylarla ilgili de konuştu. Güneş'in açıklamaları şu şekilde;
7 Ekim 2019 Pazartesi 14:28
Güncelleme: 07.10.2019 14:48
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Tüm Türkiye'nin gurur duyacağı ve mutlu olacağı bir Milli Takım oluşturmaya çalışıyoruz.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Konya'da, Eskişehir'de veya Antalya'da olumsuzluk görmedim. Türkiye'nin neresinde olursa olsun Milli Takım sıcak karşılanır.
Daha önce İstanbul'da oynadığımız maçlarla Dünya Kupası'na ve Avrupa Şampiyonası'na gittik.
Kadroyu 27 kişi açıklamıştık. Maalesef Dorukhan ciddi bir sakatlık yaşadı. Kendisine geçmiş olsun diyorum. Rakiplerimizde de Lloris'in sakatlığı var. Ona da geçmiş olsun diyorum.
Ülker Stadı'nda yaşanan olaylar geçmişte kaldı ve benim için de kapandı. Şükrü Saraçoğlu'nda seyircinin muhteşem atmosferiyle dünyaya ders verelim.