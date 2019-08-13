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Cristiano Ronaldo'dan olay sözler! "Messi ile farkımız..."
Futbol tarihinin en iyilerinden biri olarak kabul edilen Cristiano Ronaldo, eski teknik direktörü Zinedine Zidane ve Barcelona'lı yıldız Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Ronaldo'nun o sözleri...
13 Ağustos 2019 Salı 15:21
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Juventus'un süperstarı Cristiano Ronaldo, DAZN'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Cristiano Ronaldo'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
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"Zinedine Zidane bana çok yardımcı oldu. Gerçekten iyi bir insan. Yeryüzündeki en iyi futbolculardan biriydi. Bir fenomendi. Futbol oynayış biçimi ve bilgisiyle birçok kupa kazandı."
"ZIDANE İÇİN OYNUYORSANIZ..."
"Bir oyuncunun kendini güvende hissetmesi çok önemlidir. Etrafındanki insanlar, oyuncular ve futbolculara bağlıdır bu durum. Zinedine Zidane için oynuyorsanız kendinizi her zaman güvende ve önemli hissedersiniz."
"ZIDANE HEP KALBİMDE OLACAK"
"Zidane, futbol oynayış biçimimi değiştirmedi. Aynı oyuncu olarak kalmaya devam ettim. Ancak, bana çok yardım etti. Teknik direktörüm olduktan sonra onu çok daha iyi tanıdım. Hayrandım, teknik direktörüm olduktan sonra hayranlığım arttı.
Konuları ele alış biçimi, konuşma stili, takımını yönetme tarzı ve bana davranışıyla bunu sağladı. Bana her zaman, "Cris sakin kal, futbolunu oyna. Eğer biri bu maçın kaderini değiştirecekse, o sensin." derdi.